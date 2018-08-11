NASA запустило зонд для исследования короны Солнца

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье, 12 августа, запустило ракету-носитель Delta IV Heavy с автоматическим космическим аппаратом Parker Solar Probe для исследования короны Солнца. Об этом сообщили в Национальном аэрокосмическом агентстве США.
Запуск был произведен в 10.31 мск со стартового комплекса-37 космодрома на мысе Канаверал. Старт прошел в стандартном режиме. Отделение второй и третьей ступеней тяжелой ракеты-носителя выполнено по плану.
Не уложились в стартовое окно
Накануне запуск был перенесен из-за дополнительной проверки системы передачи данных с зонда на Землю и невозможности в этой связи уложиться в обозначенное стартовое окно.
Ученые предполагают, что зонд, создание которого обошлось в 1,5 млрд долларов (1,3 млрд евро), сможет подлететь к Солнцу на рекордно близкое расстояние - в 6,2 млн километров. Космический аппарат защищен специальным тепловым щитом, благодаря чему он сможет выдерживать температуры свыше 1400 градусов по Цельсию. В его задачи входит изучение структуры магнитных полей и солнечного ветра - непрерывного потока плазмы, испускаемого Солнцем.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина