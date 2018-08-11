 NASA запустило зонд для исследования короны Солнца | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.08.2018

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Мир

NASA запустило зонд для исследования короны Солнца

Запуск космического аппарата Parker Solar Probe со стартового стола на аэродроме мыса Канаверал прошел в стандартном режиме. Позднее по плану произошло отделение второй и третьей ступеней тяжелой ракеты - носителя.

Запуск зонда с аэродрома на мысе Канаверал

Запуск зонда с аэродрома на мысе Канаверал

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье, 12 августа, запустило ракету-носитель Delta IV Heavy с автоматическим космическим аппаратом Parker Solar Probe для исследования короны Солнца. Об этом сообщили в Национальном аэрокосмическом агентстве США.

Запуск был произведен в 10.31 мск со стартового комплекса-37 космодрома на мысе Канаверал. Старт прошел в стандартном режиме. Отделение второй и третьей ступеней тяжелой ракеты-носителя выполнено по плану.

Не уложились в стартовое окно

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Накануне запуск был перенесен из-за дополнительной проверки системы передачи данных с зонда на Землю и невозможности в этой связи уложиться в обозначенное стартовое окно.

Ученые предполагают, что зонд, создание которого обошлось в 1,5 млрд долларов (1,3 млрд евро), сможет подлететь к Солнцу на рекордно близкое расстояние - в 6,2 млн километров. Космический аппарат защищен специальным тепловым щитом, благодаря чему он сможет выдерживать температуры свыше 1400 градусов по Цельсию. В его задачи входит изучение структуры магнитных полей и солнечного ветра - непрерывного потока плазмы, испускаемого Солнцем.

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