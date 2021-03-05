Кризисный концерн Evergrande обещает выплатить миллионы по займу

Находящийся на грани банкротства китайский гигант Evergrande Group пообещал выплатить в срок проценты и тем самым стабилизировать финансовые рынки. В заявлении, направленном бирже в Шэньчжэне в среду, 22 сентября, концерн, который специализируется на недвижимости, сообщил, что согласовал с кредиторами выплату процентов по внутреннему займу, срок по которым истекает 23 сентября.

По данным агентства Bloomberg, объем данных выплат составляет 232 млн юаней (в пересчете - 30,5 млн евро). Тем самым концерну, по всей видимости, удастся избежать банкротства, угрожавшего ему в случае невыплаты этих дивидендов.

При этом недовольство инвесторов вызывает тот факт, что руководство Evergrande не предоставило информации по погашению процентов по другим долговым обязательствам, срок по которым истекает также 23 сентября. Их размер составляет в пересчете 83,5 млн долларов, отмечает агентство dpa. Еще 47,5 млн долларов концерн должен заплатить до 29 сентября. Вместе с тем по данным выплатам предусмотрена отсрочка на 30 дней,.

Банкротство концерна представляет риск финансовой стабильности КНР

Объем долговых обязательств девелоперского концерна в общей сложности составляет в пересчете 260 млрд евро. В последнее время эта сумма достигла критической отметки, и Evergrande Group грозит банкротство, что привело к волнению на финансовых рынках.

До недавних пор концерн был вторым по величине застройщиком в КНР, его банкротство повлекло бы за собой серьезные убытки кредиторов и поставщиков, а также будет представлять крупные риски для финансовой стабильности и роста ВВП Китая.

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