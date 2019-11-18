 Адвокат Порошенко сообщил о закрытии дела о растрате 100 млрд долларов | Новости из Германии об Украине | DW | 09.02.2021

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Украина

Адвокат Порошенко сообщил о закрытии дела о растрате 100 млрд долларов

По словам адвоката экс-президента Украины, дело против Порошенко было сфабриковано агентами влияния России. Речь шла о растрате средств бюджета и международной помощи.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), по словам адвоката Порошенко, закрыло дело против экс-президента Петра Порошенко о возможной растрате 100 млрд долларов. Об этом защитник экс-президента Игорь Головань сообщил журналистам во вторник, 9 февраля, в офисе агентства "Интерфакс-Украина".

По словам Голованя, уголовное производство, зарегистрированное в декабре 2019 по заявлению депутата Рената Кузьмина и других депутатов, было прекращено еще 25 января. Речь шла о возможной растрате представителями бывшего президента США Барака Обамы в сговоре с Петром Порошенко 100 млрд долларов из украинского госбюджета и средств международной финансовой помощи.

Адвокат назвал дело сфабрикованным

Адвокат экс-президента назвал это дело примером того, как уголовные производства "фабрикуются агентами влияния государства-агрессора Российской Федерации при помощи жителей властных кабинетов теперешней Украины".

По данным Голованя, основанием для заявления депутатов стала информация российских СМИ и блогеров, ссылавшихся на несуществующее утверждение личного адвоката тогдашнего главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о расхищении 100 млрд долларов. Адвокат настаивает на том, что такая клевета была нужна "для того, чтобы причинить вред отношениям" Украины с США и повлиять на выборы в США.

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    … и их ближайшие родственники

    Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.

  • Russland Sergej Roldugin mit Wladimir Putin und Dmitri Medwedew

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    Виолончель в кустах

    Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

  • Ukraine Präsident Petro Poroshenko

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Обещал, но не продал

    Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

  • China Jackie Chan Schauspieler

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Не только политики

    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

  • Island Proteste gegen Premierminister Gunnlaugson

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


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