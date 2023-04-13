На YouTube впервые показали автобиграфию Новодворской

Российский режиссер, уехавший из России и живущий в Берлине, Игорь Садреев, снял документальный фильм о Валерии Новодворской. Это первая автобиография российской правозащитницы.

"Белое пальто" - так называется документальный фильм о Валерии Новодворской , премьера которого состоялась 13 апреля 2023 года на YouTube. Лента выпущена берлинской студией Narra и кооперативом независимых журналистов "Берег". Автор и режиссер фильма - Игорь Садреев, снявший до этого документальные фильмы о Викторе Пелевине, Павле Дурове и Владиславе Листьеве, уехал из России после начала войны с Украиной и теперь живет в Берлине.

Первая биография Новодворской

"Белое пальто" - первая кинобиография российской правозащитницы, известного оппозиционного политика, журналиста и общественного деятеля, основательницы партии "Демократический союз" Валерии Новодворской, которая скончалась в возрасте 64 лет в 2014 году.

Игорь Садреев Фото: DW

При советской власти Новодворскую трижды судили за диссидентскую деятельность. Вплоть до начала 1990-х годов она подвергалась систематическим преследованиям - принудительной госпитализации в психбольницы, допросам и обыскам. С 1987 по май 1991 года она организовывала в Москве антисоветские митинги и демонстрации, 17 раз задерживалась милицией и подвергалась административным арестам.

В последние годы своей жизни Новодворская последовательно выступала против политики президента РФ Путина и отстаивала демократические права и свободы в России. Она также активно поддержала украинскую революцию и выступала против действий РФ по отношению к Украине. Новодворская многократно выступала с резкой критикой Русской православной церкви.

Воспоминания о Новодворской

По словам Игоря Садреева, Новодворская оказалась незаслуженно забытой почти на восемь лет, прошедших с момента ее смерти. Интерес к ее высказываниям и к ее резким оценкам Владимира Путина заметно вырос после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Задолго до этого Новодворская называла Путина "чудовищем" и "порождением мрака".

В качестве названия фильма о Новодворской использовано известное высказывание Новодворской о самой себе, ставшее мемом. Фильм содержит немало интересных деталей из жизни Валерии Новодворской. О ней рассказывают ее близкие друзья и соратники. Уже к вечеру дня премьеры "Белое пальто" посмотрели более 40 тысяч раз.

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