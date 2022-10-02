Выборы в Бразилии: минимальный разрыв между фаворитами

Бывший и действующий президенты Бразилии идут практически вровень по результатам подсчета голосов на президентских выборах. Соцопросы предсказывают победу Лулы да Силвы в первом туре.

На президентских выборах в Бразилии с небольшим отрывом лидирует бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, опережая своего главного соперника, действующего президента Жаира Болсонару. Об этом свидетельствуют данные, публикуемые в ночь на понедельник, 3 октября, на сайте национальной избирательной комиссии - по итогам обработки 91 процента протоколов Лула да Силва набирает 47,3 процента голосов, а Болсонару - 44,1 процента.

Как отмечает агентство Reuters, Партия трудящихся Лулы да Силвы пользуется большей поддержкой в регионах, избирательные комиссии в которых медленнее отчитываются по результатам голосования, поэтому, хотя вначале лидировал Болсонару, результат поменялся в ходе подсчета.

Большинство опросов общественного мнения показывают, что Лула да Силва имеет преимущество в 10-15 процентных пунктов, но Болсонару дал понять, что может отказаться признать свое поражение. Если Лула да Силва наберет более 50 процентов голосов, что, по данным некоторых социологических опросов, вполне достижимо, он одержит победу уже в первом туре выборов.

Участие в выборах после отмены приговоров

Луис Инасиу Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах и пользовался огромной популярностью. Впоследствии он был осужден на 12 лет по обвинению в коррупции, однако Верховный суд отменил приговор, что позволило ему вновь баллотироваться на выборах.

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