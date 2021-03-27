На Тайване в результате аварии поезда погибли не менее 36 человек

На Тайване в результате крупной железнодорожной аварии погибли не менее 36 человек, еще более 70 получили травмы, сообщила транспортная администрация в Тайбэе в пятницу, 2 апреля. Поезд сошел с рельсов при следовании через тоннель в восточной части острова. Некоторые вагоны врезались в стены тоннеля.

По сообщению транспортной администрации, спасатели пытаются пробиться к четырем вагонам в тоннеле, которые сильно повреждены и доступ к которым сильно затруднен. Работники спасательных службы извлекли тела 36 погибших. Более 60 человек госпитализированы, еще 72 человека остаются заблокированными в поезде. Всего в поезде находилось 350 пассажиров.

Поезд следовал из административного центра Тайваня Тайбэя в город Тайтун в юго-восточной части острова.

Смотрите также: