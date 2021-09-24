 На Эльбрусе потерялась группа альпинистов, пятеро погибли | Новости из Германии о России | DW | 24.09.2021

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Россия

На Эльбрусе потерялась группа альпинистов, пятеро погибли

Поисково-спасательная операция МЧС проходила в тяжелейших погодных условиях. С высоты 5400 метров эвакуированы 14 альпинистов. Пять человек погибли. У всех выживших - сильные обморожения и травмы.

Высота Эльбруса - 5642 метра над уровнем моря. Это самая высокая гора в мире

Высота Эльбруса - 5642 метра над уровнем моря. Это самая высокая гора в мире

В ночь на пятницу, 24 сентября, сотрудники МЧС России провели операцию по спасению на Эльбрусе группы альпинистов, которая днем подала сигнал о помощи из-за ухудшения погодных условий.  Спасателям удалось эвакуировать с горы 14 альпинистов, которых затем госпитализировали. Еще пять человек - четыре женщины и мужчина - погибли. У всех выживших - сильные обморожения и травмы. Информация об этом обнародована на сайте главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

Сообщается, что операция проходила в  тяжелейших условиях: сильный снегопад, температура минус 20 градусов, порывы ветра превышали 40 метров в секунду, а видимость составляла не более одного метра. Поиски велись на высоте 5000 метров и выше. Всего к работам были привлечены 69 человек и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС.

В МЧС также отметили, что гид, сопровождавший группу, бросил ее. По сведениям собеседника ТАСС, как оставивший группу гид, так и альпинисты не являются профессионалами. При этом организатор восхождения заявил, что с  туристами  на Эльбрусе находились четыре гида, и все они - альпинисты-профессионалы.

Региональное управление Следственного комитета РФ в связи с происшествием на Эльбрусе возбудило уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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    Автор: Инга Ваннер


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