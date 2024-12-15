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ОбществоГрузия

На горнолыжном курорте в Грузии обнаружены тела 12 человек

Кирилл Шестаков
15 декабря 2024 г.

На курорте Гудаури обнаружены мертвыми 11 иностранцев и один гражданин Грузии. Полиция считает их жертвами несчастного случая, признаков насилия нет.

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Село Гудаури в Грузии
Село Гудаури в Грузии (фото из архива)Фото: picture alliance / zb

На популярном горнолыжном курорте в грузинском селе Гудаури обнаружены мертвыми 12 человек, сообщило в субботу, 14 декабря, министерство внутренних дел Грузии. Тела 11 иностранцев и одного гражданина Грузии находились в спальнях на втором этаже индийского ресторана. Предполагается, что погибшие были сотрудниками этого ресторана.

По предварительной версии, все 12 стали жертвами несчастного случая, признаков насилия не найдено. Полиция отметила, что в закрытом помещении рядом со спальнями работал генератор, он был включен из-за отсутствия электричества. 

Следственные действия для установления точной причины смерти продолжаются. Полиция начала расследование по статье "причинение смерти по неосторожностие.

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