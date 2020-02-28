 От Германии на ″Евровидении″ прозвучит ответ на хейтспич | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.02.2021

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Культура и стиль жизни

От Германии на "Евровидении" прозвучит ответ на хейтспич

На конкурсе в Роттердаме от Германии прозвучит песня тиктокера с актуальным посланием. Исполнителя пришлось выбирать заново. И не все считают выбор удачным.

Йендрик Зигварт

Йендрик Зигварт

Вообще изначально планировалось, что в Роттердам от Германии поедет Бен Долич. Уроженец Словении победил в национальном отборе в 2020 году. Но из-за пандемии международный песенный конкурс перенесли, а потом поменялись и планы у певца. В своем инстаграме еще прошлым летом он сообщил, что за это время вырос как исполнитель и теперь ставит перед собой другие цели в карьере. Поэтому пришлось искать ему замену.

Кто будет на "Евровидении" от Германии

На суд жюри было представлено более 150 песен, написанных на специально устроенных для этого кэмпах для сонграйтеров. Но в итоге после отбора в несколько этапов победила композиция "со стороны", присланная раньше. Итак, Германию на "Евровидении-2021" представит 26-летний Йендрик Зигварт (Jendrik Sigwart) из Гамбурга. А что о нем известно?

Не много. Вырос в семье с четырьмя детьми. Окончил Институт музыки Высшей школы Оснабрюка. Работает артистом мюзиклов. С юности играет на фортепиано и скрипке. К любимым инструментам относит укулелу. Йендрик уже давно сам пишет песни. В музыке своим образцом для подражания он считает Тейлор Свифт. Силы и вдохновение ему придает его любовь к другу Яну, с которым он вместе живет уже четыре года. Попасть на "Евровидение" - давнишняя мечта музыканта.

Песня против языка вражды

25 февраля песню, с которой он выступит в Роттердаме, представили широкой общественности. Йендрик написал ее сам на любимой укулеле, а время локдауна и закрытых театров использовал для создания клипа к ней. Композиция "I Don't Feel Hate" ("Я не чувствую ненависти") сочетает в себе элементы разных жанров. По признанию автора, он включил в нее все, что ему нравится. Легкая мелодия с аккордами укулелы и свистом создает солнечное настроение.

Йендрик Зигварт

Йендрик Зигварт

Несмотря на это, в ней заложен важный месседж. "Я написал эту песню, чтобы сообщить послание самому себе и миру. На ненависть не следует отвечать ненавистью", - рассказал Йендрик на онлайн-презентации песни. "I Don't Feel Hate" - это ответ на хейтспич и троллинг в соцсетях, реакция на расизм и гомофобию в обществе. "Мы не можем просто сказать "Боже, мне все равно". Так нельзя. Но не надо реагировать на оскорбления с враждой. Лучше сказать "Я тебе объясню, что ты не прав", - рассуждает певец. Он сам получал немало обидных комментариев под своими видео в соцсетях.

Йендрик полностью убедил два жюри - из экспертов и фанатов "Евровидения". "Песня, подходящая для этого времени", - отметил координатор развлекательных программ общественно-правовой медиакомпании Германии ARD Томас Шрайбер (Thomas Schreiber), который отвечает и за "Евровидени". "В ней есть нечто особенное. Нужно пристегнуться покрепче", - предупреждает глава немецкой делегации Александра Вольфсласт (Alexandra Wolfslast).

Безупречная оболочка и слабая музыка?

А вот мнения немецких журналистов разошлись. Кто-то связывает с Йендриком надежды и сравнивает его с Леной Майер-Ландрут (Lena Meyer-Landrut), принесшей Германии победу 11 лет назад. Он вызывает симпатии, ведет себя просто и естественно и в тоже время умеет развлекать публику. Еще один аргумент в его пользу - Йендрик активен в соцсетях. Кстати, именно там на него и обратили внимание организаторы национального отбора для "Евровидения". Как рассказывает музыкант, он не мог найти емейл-адрес, на который надо было послать заявку на конкурс. Поэтому разместил несколько небольших клипов в Tiktok с пометкой "Хочу на Евровидение".

Позже в Tiktok и Instagram он подробно посвящал во все детали создания клипа для Роттердама. Там можно увидеть, как он с друзьями скупают в интернете стиральные машины для импровизированной студии в подвале протестантской церкви, как мастерят декорации своими руками, демонстрируя, что для успешного видео ни особых затрат, ни связей не требуется. К процессу нужно лишь подойти с фантазией.

И в самом деле, забавное видео может стать виральным, на что и делает ставку немецкая делегация. "Оболочка безупречна. Для "Евровидения" свежа и многообещающа. В ней собраны все факторы для успешной раскрутки продукта: история, месседж, виральность", - констатирует Sueddeutsche Zeitung. Но что касается музыкальной составляющей, то она, по мнению автора издания, оставляет желать лучшего. "Казалось бы, бесконечный гений Зигварта как раз на самой песне достигает предела своих возможностей, - рассуждает критик. - Хлопки, свист, заезженные аккорды укулелы… Ощущаешь себя не слушающим солидную песню, а рекламу сыра на YouTube, где нет кнопки "Пропустить".

Оценка критика Spiegel более оптимистичная. "Хотя музыка спродюсирована дешево и сонграйтинг не очень изящный, песня оседает в голове. А эйфория Йендрика кажется настоящей и заражает других", - отмечает журналист Spiegel на сайте издания. Его коллега из Stern более критичен. "Что можно сказать хорошего о песне? К сожалению, не много, - пишет комментатор. - Позитивно выделяется то, что исполнитель Зигварт получает удовольствие. Не только от песни, но и от того, что сбылось его сокровенное желание. Но вопрос, произведет ли это возбужденное веселье впечатление в Европе. Отчаяние из-за короны не такое и глубокое".

Последняя победа Германии на Евровидении была в 2010 году. Удастся ли она в Роттердаме?

Последняя победа Германии на "Евровидении" была в 2010 году. Удастся ли повторить успех в Роттердаме?

В комментариях под клипом в YouTube поклонники "Евровидения" также отмечают скорее достоинства самодельного видео и харизму Йендрика. "Песня не в моем вкусе. Но я думаю, что он может стать звездой, в своем особенном роде. И это может помочь в мае", - пишет юзер George Loukas. "Другие страны: "Подойдем серьезно". Германия: "Давайте в стиле Губки Боба", - иронизирует Layla Mia.

Но есть те, кому песня понравилась. "От этой песни у меня на сердце тепло. На три минуты забываешь о проблемах. Три минуты позитива и хорошего настроения. Спасибо за это", - отмечает юзер из Германии Andreas Mannert. Надеюсь, к песне не отнесутся как к шутке. Мне нравится месседж. Удачи, друзья. 12 баллов от Франции", - пишет юзер Streiks.

Как пройдет "Евровидение-2021"

Окончательный вердикт песне будет известен после голосования в финале международного конкурса, который состоится 22 мая. Формат пока окончательно не определен. Возможны три варианта. Первый - выступления участников в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме при соблюдении социальной дистанции и других строгих гигиенических мер. Второй - трансляция выступлений онлайн без физического присутствия исполнителей в Роттердаме. Третья -  перенос конкурса полностью в режим онлайн.

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    Автор: Анастасия Буцко


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