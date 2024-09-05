На экс-замглаву МЧС Барышева завели дело о мошенничестве

По версии следствия, Барышев с помощью подложных документов похитил квартиру в Подмосковье. На квартиру стоимостью не менее 20 млн рублей наложен арест.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против бывшего заместителя главы МЧС России Павла Барышева, сообщило ведомство в своем Telegram-канале в четверг, 5 сентября.

"Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн руб. На похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест", - говорится в сообщении СКР. В Следственном комитете не уточнили, задержан ли Павел Барышев.

Карьера Павла Барышева

Барышев родился 15 июня 1959 года, он окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, факультет гражданской обороны Военно-инженерной академии им. Куйбышева. Заместителем министра по делам гражданской обороны он был назначен 2 февраля 2017 года указом президента. До этого Барышев занимал пост начальника Академии гражданской защиты МЧС. Президент РФ Владимир Путин освободил Барышева от должности в мае 2021 года. Причина отставки в указе не называлась.

Впоследствии Павел Барышев был назначен на должность замминистра природных ресурсов. На этом посту он курировал специальный отдел, занимающийся исполнением в ведомстве законодательства в сфере защиты гостайны. В ведении Барышева также были департамент госполитики и регулирования в области водных ресурсов и Федеральное агентство водных ресурсов. С этой должности он был уволен 19 июня указом премьера Михаила Мишустина "в связи с выходом на пенсию".

В бытность замминистра МЧС Барышев, в числе прочего, принимал участие в ликвидации последствий прорыва дамбы в Красноярском крае осенью 2019 года. Тогда погибли 20 человек, было возбуждено дело по статье о "нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем большие человеческие жертвы".