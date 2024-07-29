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Ущерб по делу экс-замминистра обороны составил 1,3 млрд руб.

Николай Линке
29 июля 2024 г.

Генерала Дмитрия Булгакова обвиняют в том, что он лоббировал интересы пищевого комбината, поставлявшего солдатам плохую еду по завышенным ценам.

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Бывший замминистра обороны РФ генерал Дмитрий Булгаков
Бывший замминистра обороны РФ генерал Дмитрий БулгаковФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Ущерб по уголовному делу о растрате, по которому арестован бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, составляет более миллиарда рублей. Об этом стало известно по итогам замедания в Мосгорсуде в понедельник, 29 июля. 

По версии следствия, генерал вступил в сговор с руководством Грязинского пищевого комбината из Липецкой области. Трое его совладельцев также арестованы и проходят по тому же делу - это Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова . "Следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене. Ущерб составил 1,3 млрд рублей", - заявила судья.

По версии следствия, при Булгакове была создана система поставки в войска некачественных сухпайков по завышенным ценам. Например, говядина в них заменялась свининой и курятиной, снижалась их калорийность. Некачественные продукты поставляли в том числе на фронт в Украине.

Уголовные дела против руководства Минобороны РФ

Дмитрий Булгаков 69 занимал пост замминистра обороны России с 2008 по 2022 год. В министерстве он отвечал за вопросы тыла и материально-технического обеспечения. Сразу после объявления мобилизации в сентябре 2022 года Булгаков был снят с должности, а его место занял генерал-полковник Михаил Мизинцев. На момент отставки Булгаков оставался последним замминистра обороны, назначенным еще при Анатолии Сердюкове.

Ранее уголовные дела по различным статьям возбудили против экс-замминистра обороны Тимура Иванова, воевавшего в Украине генерал-майора Ивана Попова, экс-главы отдела кадров Минобороны Юрия Кузнецова, замглавы Генштаба Вадима Шамарина.

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