Летала в космос и получила орден. Мышь - лучший друг немецких детей (фото)

Кельн • С персонажами и ведущими этой популярной телевизионной программы выросло уже много поколений детей в Германии. 7 марта 2021 года "Передаче с Мышью" ("Die Sendung mit der Maus") на общественно-правовом канале ARD исполнится 50 лет. Мышь от лица всего творческого коллектива, в том числе, своих закадычных друзей - Слона и Утки, уже принимает подарки.

65 миллионов Мышей, Слонов и Уток

Ровно за неделю до юбилея в немецких почтовых отделениях начнут продавать специальные марки по 80 центов, посвященные этому знаменательному событию - так, чтобы Мышь и вся веселая компания в день рождения уже смогли получить поздравления - открытки и письма, на которые эти марки будут наклеены. Всего выпустят целых 65 миллионов штук. Какая еще живая знаменитость может таким похвастать?

Впрочем, мышь совсем не хвастлива. Она - скромная, немного застенчивая и очень-очень любознательная, поэтому уже выяснила, как и где эти самые почтовые марки печатают, чему будет посвящена одна из мышиных историй в воскресенье, 28 февраля, на детском канале ARD - KiKa.

"Передача с Мышью". Фотографии

Мышь и Слон - очень веселый и успешный тандем

Мышь и немецкий астронавт Александр Герст в 2014 году готовятся к полету в космос

Юбилейный лабиринт в Баварии по случаю 40-летия "Передачи с Мышью" в 2011 году

Мышь и ведущий программы Армин Майвальд (Armin Maiwald ) на Байройтском фестивале в 2019 году

Мышь с важной наградой во дворце федерального президента Германии вместе с главой государства Франком-Вальтером Штайнмайером и ведущим программы Ральфом Касперсом (Ralph Caspers), который в этот день тоже получил самый настоящий орден

Мышиный орден за особые заслуги

В конце 2019 года за свой вклад в обучение и воспитание детей и подростков Мышь получила орден - лично из рук федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайер (Frank Walter Steinmeier). Чтобы не нарушать протокол и существующие правила, Мыши дали не человеческий, а специально изготовленный - неофициальный, но очень почетный "Мышиный орден за особые заслуги перед ФРГ" ("Mausverdienstorden"). Кстати, за годы своей трудовой деятельности она не только получила орден, но уже два раза побывала в космосе с немецкими астронавтами. Слон - только один раз.

Немецкий ответ на "Улицу Сезам"

"Передача с Мышью" впервые вышла в 1971 году - как немецкий ответ на международный успех "Улицы Сезам". Главной особенностью стало разделение на образовательную и развлекательную части. Сначала в небольшом ролике Мышь и ведущие объясняют, как что-то устроено или работает в мире, а потом в развлекательной части показывают мультфильм.

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