МВФ направит на поддержку экономики беспрецедентные 650 млрд долларов

Глава МВФ Георгиева видит в беспрецедентном по масштабу выделении средств прививку во время коронавирусного кризиса. Развивающиеся страны получат от фонда 275 млрд долларов на поддержку экономики.
Международный валютный фонд (МВФ) выделит 650 млрд долларов США (в пересчете - 547 млрд евро) на поддержку экономики. Решение послужит "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", заявила директор-распорядитель учреждения Кристалина Георгиева в понедельник, 2 августа.
Объем средств для этой цели является крупнейшим в истории МВФ. Они будут переведены государствам-участникам фонда пропорционально квотам. Решение вступит в силу 23 августа.
Из общей суммы 275 млрд долларов (231 млрд евро) будет направлено на развивающиеся рынки. Глава фонда особо выделила важность поддержки более уязвимых стран-членов МВФ в восстановлении от последствий пандемии COVID-19 и достижении устойчивого долгосрочного роста.
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