МВФ направит на поддержку экономики беспрецедентные 650 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) выделит 650 млрд долларов США (в пересчете - 547 млрд евро) на поддержку экономики. Решение послужит "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", заявила директор-распорядитель учреждения Кристалина Георгиева в понедельник, 2 августа.

Объем средств для этой цели является крупнейшим в истории МВФ. Они будут переведены государствам-участникам фонда пропорционально квотам. Решение вступит в силу 23 августа.

Из общей суммы 275 млрд долларов (231 млрд евро) будет направлено на развивающиеся рынки. Глава фонда особо выделила важность поддержки более уязвимых стран-членов МВФ в восстановлении от последствий пандемии COVID-19 и достижении устойчивого долгосрочного роста.

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