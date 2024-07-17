МВД России удалило с сайта форму для проверки паспортов

С сайта ГУ по вопросам миграции пропала возможность проверить актуальность внутреннего паспорта. Издание "Можем объяснить" связало это с недавними новостями о россиянах, которым аннулировали паспорта.

На сайте главного управления по вопросам миграции МВД РФ пропала возможность проверить актуальность внутреннего паспорта. На это во вторник, 16 июля, обратило внимание издание "Можем объяснить".

Журналисты связывают произошедшее с недавними новостями об уехавших из страны россиянах, которые обнаружили, что их внутренние паспорта были аннулированы. При этом издание "Медиазона" указало , что на сайте МВД еще в конце 2023 года появилось сообщение о том, что сервис по проверке паспортов будет "выведен из эксплуатации", а уточнить актуальность документа можно будет на портале "Госуслуги".

После удаления формы с сайта МВД проверить паспорт через "Госуслуги" было невозможно в течение нескольких часов, однако затем, как убедилась "Медиазона", функция вновь стала доступна.

МВД аннулировало внутренние паспорта трех граждан

С аннулированием паспортов 11 июля столкнулись активисты Даниил Чебыкин и Ричард Кинг, основатели проекта "Омское гражданское объединение", признанного властями РФ "экстремистским". По мнению активистов, МВД аннулировало их документы вскоре после того, как они обратились в российское посольство для замены заграничных паспортов.

Спустя несколько дней об аннулировании своего паспорта сообщила студентка Олеся Кривцова, покинувшая Россию после того, как против нее возбудили дело о "дискредитации" армии. Перед этим ей отказали в замене заграничного паспорта в Генеральном консульстве России в норвежском городе Киркинес.