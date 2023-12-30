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МВД РФ: подозреваемый в убийстве отца Легойды задержан

Александра Иванова
30 декабря 2023 г.

По данным СК РФ, задержанный 25-летний мужчина дал признательные показания. Следствие утверждает, что он похитил у 90-летнего Романа Легойды 100 000 рублей.

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Полицейская машина в России (фото из архива)
Фото: picture-alliance/dpa/ZB/A. Burgi

В Подмосковье был задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды - отца Владимира Легойды, главы пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в Telegram-канале представителя МВД России Ирины Волк в ночь на субботу, 30 декабря.

Об убийстве 90-летнего Романа Легойды рассказали вечером 29 декабря Telegram-каналы Mash и "112".

По сведениям журналистов, нападение произошло во время дневной прогулки пенсионера с внуком. Между тем Следственный комитет РФ, не называя имя жертвы, в ночь на 30 декабря сообщил об убийстве пожилого мужчины - 90-летнего жителя Ленинского городского округа Московской области, которому было нанесено множество колото-резаных ран. Позже Следком распространил информацию о задержании по этому делу 25-летнего мужчины.

Обвиняемый в убийстве Романа Легойды дал признательные показания

"Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково", - говорится в посте, обнародованном пресс-службой СК РФ около 3.00 мск 30 декабря. В Telegram-канале ведомства есть видео задержания и допроса подозреваемого, на котором видно и его лицо.

Как подчеркивают в СК, на допросе обвиняемый дал следователю признательные показания. Часть похищенных денежных средств обнаружена в ходе обыска в съемной квартире обвиняемого, отмечается также в сообщении пресс-службы.

Между тем Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил и имя подозреваемого: Адам Щербаков. Как утверждают журналисты, он был ранее многократно судим и должен был выйти на свободу только в 2025 году. Наказание мужчина отбывал в Брянской области, откуда якобы ушел воевать против Украины в составе отряда "Шторм Z", следует из публикации.

По информации Telegram-канала "МК: срочные новости", ссылающегося на сожительницу подозреваемого, Щербаков дезертировал из армии и пользовался поддельным паспортом.

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