 МВД РФ будет собирать биометрические данные россиян и иностранцев в специальном банке | Новости из Германии о России | DW | 22.11.2020

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Россия

МВД РФ будет собирать биометрические данные россиян и иностранцев в специальном банке

МВД РФ планирует собрать в одной системе биометрическую и генетическую информацию о гражданах России, иностранцах и лицах без гражданства.

Сканер для снятия отпечатка пальца в Австрии

Сканер для снятия отпечатка пальца

Министерство внутренних дел (МВД) России планирует создать банк биометрических данных россиян, иностранцев, а также лиц без гражданства, с помощью которого людей можно будет идентифицировать по изображению лица, отпечаткам пальцев и геномной информации. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя МВД.

Ожидается, что работа над программным обеспечением для "Федеральной информационной системы биометрических учетов" будет завершена к 2023 году. Идентификация человека по геномной информации будет происходить путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации, пишет ТАСС.

Идея создания единой системы с биометрическими данными граждан РФ возникла в МВД в 2014 году, указывает агентство. Предполагается, что в единой базе будут собраны, кроме прочего, дактилоскопические и фоноскопические данные, а также информация из лабораторий анализа ДНК и систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.

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  • Выставка Watching You, Watching Me

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  • Выставка Watching You, Watching Me

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  • Выставка Watched! Surveillance Art and Photography

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    Автор: Элла Володина


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Сообщение информагентства ТАСС о создании банка биометрических данных россиян

МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев

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