  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

МВД Германии обеспокоено масштабами российской дезинформации

Сергей Ромашенко
29 августа 2023 г.

Россия продолжает распространять знакомые нарративы с помощью соцсетей, отметили в ведомстве. Создаются фейковые аккаунты для продвижения дезинформации о войне против Украины.

https://p.dw.com/p/4VgQG
Мегафон с надписью "Фейковые новости"
Фото: M. Gann/picture alliance/blickwinkel/McPHOTO

Министерство внутренних дел ФРГ фиксирует непрекращающиеся попытки России сеять дезинформацию. "Российские структуры по-прежнему в большом объеме распространяют дезинформацию. Так же, как и прежде, распространяются известные нарративы и комментируются актуальные темы. При этом Россия по-прежнему опирается на сложную сеть государственных или связанных с государством акторов", - цитирует агентство dpa слова представителя МВД во вторник, 29 августа.

По словам чиновника, особенно активно для дезинформации используются такие соцсети, как Telegram. Еще год тому назад МВД Германии выражало обеспокоенность по поводу фейковых, но аутентично выглядящих аккаунтов и сайтов немецких СМИ с пророссийской дезинформацией о войне против Украины. В соцсетях через фейковые аккаунты распространяются достоверно выглядящие, но сфабрикованные сообщения известных новостных порталов.

Масштабы дезинформации

"За последние 12 месяцев масштабы российской дезинформации ничуть не уменьшились", - констатировал представитель МВД ФРГ, добавив, что его ведомство по-прежнему со всей серьезностью относится к "угрозе иностранного влияния и манипуляций" и решительно противостоит им.

По словам чиновника, акторы, распространяющие дезинформацию, стремятся оказать влияние на общественное мнение в Германии, усилить конфликты в германском обществе и недоверие к государственным институтам и действиям правительства. "С начала российской агрессивной войны против Украины можно констатировать усиление российской дезинформации в Германии", - резюмировал представитель МВД Германии.

Смотрите также:

Вышлет ли Германия российских шпионов?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Протесты в Берлине: украинcкий "фейк-референдум" и малозаметный пророссийский автопробег (23.10.2022)

Протесты в Берлине: украинcкий "фейк-референдум" и малозаметный пророссийский автопробег (23.10.2022)

В рамках необычной акции протеста украинские активисты требовали "аннексии" российского культурного центра, а пророссийский автопробег остался почти не замеченным.
Политика23 октября 2022 г.04:36 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военнослужащие
Трансляция

Минобороны: Украина пока не нуждается в новой мобилизации

Конфликты29 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

В центре Бишкека

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Политика29 августа 2023 г.
Карикатура - карикатурный бывший президент США Дональд Трамп протягивает из окна тюрьмы идущему мимо прохожему свою тюремную фотографию, на которой стоит ценник в 7 долларов США.

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Политика28 августа 2023 г.
Крушение самолета с Евгением Пригожиным

Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

Политика28 августа 2023 г.
Граница гагаузской автономии в составе Молдовы

Политический кризис в Гагаузии: Илан Шор перегнул палку?

Политический кризис в Гагаузии: Илан Шор перегнул палку?

Политика28 августа 2023 г.
Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
Александр Лукашенко выступает перед выпускниками школы по видеосвязи

Нехватка кадров в Беларуси: почему целевой набор не поможет

Нехватка кадров в Беларуси: почему целевой набор не поможет

Общество28 августа 2023 г.
На главную страницу