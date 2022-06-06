Можно ли найти работу в Украине? Влияние войны на рынок труда

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Половина украинцев из-за войны потеряли работу или зарплату, свидетельствуют опросы. В дальнейшем найти работу будет легче, но в каких сферах? DW - о ситуации на рынке труда в Украине.
Полномасштабное вторжение России в Украину уничтожило не только мирную жизнь городов и сел, но и около половины рынка труда в Украине, свидетельствуют опросы. По оценкам экспертов, больше всего пострадали наемные работники, а также малый и средний бизнес.
Старший экономист киевского Центра экономической стратегии Александра Коломиец в беседе с DW пояснила, что официальная статистика, согласно которой количество безработных выросло, как минимум, на полмиллиона по сравнению с прошлогодними данными, не учитывает тех, кто вынужденно прекратил предпринимательскую деятельность, но еще не зарегистрировался безработным. Наемные работники также не входят в эту статистику, если формально их не уволили, а лишь отправили в неоплачиваемые отпуска.
В столице, по данным, предоставленным по запросу DW Киевским городским центром занятости, статус безработных с начала войны получили 9,1 тысяч человек. Каждый день в районных филиалах Центра регистрируется около 270 безработных. Однако количество пострадавших от сокращения деловой активности и безработицы в Украине, по опросу кадрового портала grc.ua, достигает 52 процентов. Именно столько респондентов утверждают, что им либо платят минимальную зарплату, либо сократили ее до 30 и более процентов, либо они вообще не уверены в получении какой-либо платы от своих работодателей. Руководитель экспертно-аналитического центра этого портала Руслана Березовская подсчитала, что "каждый второй украинец либо потерял работу, либо остался частично или полностью без своего ежемесячного дохода".
Для крупного бизнеса ситуация изменилась не столь драматично, свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес ассоциации. На сотый день войнывозобновили свою работу уже 47 процентов крупных предприятий, являющихся членами этой ассоциации. А остальные работают с определенными ограничениями или частично. Малый бизнес из-за военных действий чувствует себя зажатым между минимально возможным сбытом своей продукции и сокращением спроса. Предприниматели часто вынуждены останавливать деятельность из-за отсутствия рентабельности. Руслана Березовская утверждает, что таких почти половина из тех предприятий, которые прекратили свою работу.
56-летняя киевлянка Татьяна рассказала, что искала работу еще до 24 февраля и лишь время от времени имела временный заработок. "В первые недели, когда война зацепила Киев, я успела поработать продавщицей выпечки и полуфабрикатов в киосках владельца одной из пекарен. Но как только в столицу стали возвращаться его постоянные работницы, я снова потеряла работу", - рассказала Татьяна. Теперь она ищет хотя бы временную работу в открывающихся в летнем сезоне развлекательно-игровых локациях. Но пока ей попалось только предложение работать в киоске по реализации сигарет и легких алкогольных напитков, продажа которых "противоречит ее убеждениям".
28-летняя киевлянка Дарья Григоренко - основатель и владелица небольшой бухгалтерской компании. Сейчас берет онлайн-уроки английского языка и ІТ-менеджмента, поскольку хочет сменить профессию. "Сначала эпидемия коронавируса, потом война - все это негативно повлияло на наших клиентов и работу компании. К тому же это совпало с рождением ребенка и я почувствовала, что не могу дать компании то, что ей необходимо для развития. Поэтому решила сменить профессию и перейти в ІТ-сферу", - рассказала она в разговоре с DW.
Но Александра Коломиец считает, что переквалификация пока не приобретает массовый характер. "В основном, люди не стремятся к переквалификации, потому что не уверены, что новая специальность будет более востребованной из-за общего спада производства. К тому же у нас преимущественно пожилая рабочая сила, и вкладывать силы, время и деньги, чтобы снова стать "молодым" неопытным специалистом для людей 45-50 лет нет большого смысла", - сказала эксперт DW.
По данным кадрового портала grc.ua, в мае больше всего вакансий открылось в сфере продаж - 18,6 процента, а также в ІТ, интернет- и телекоммуникациях - 13,5 процента. С большим отрывом от этих отраслей предлагаются вакансии в сфере транспорта, для рабочего персонала, строителей и медиков. Сложнее всего найти работу юристам, страховщикам, работникам сферы обслуживания, охранникам, педагогам и ученым.
Более трети всех вакансий приходится на киевских работодателей, но здесь и конкуренция на одно рабочее место остается самой высокой в Украине. Как сообщил Киевский городской центр занятости, на одно рабочее место в столице претендует 10 человек, тогда как в прошлом году в это же время было всего два. Это объясняется тем, что большинство предприятий и организаций не имеют возможности платить работникам зарплаты на довоенном уровне. Новым работникам также предлагают меньшие, чем до войны, зарплаты.
По уровню зарплат лидером остается Киев. Но почти во всех профессиональных сферах продолжается снижение зарплат. За исключением нескольких профессиональных областей - обеспечение базовых потребностей граждан, электроэнергия, отопление, логистика, государственная медицина, коммунальная сфера и IT-сектор - общее падение средней зарплаты в мае в стране, по оценкам, составляло от 9 до 58 процентов.
Согласно прогнозам инвестиционной компании Dragon Capital, если война будет продолжаться до конца года, то следует ожидать спада экономики Украины на 30 процентов. Более оптимистичный сценарий, по которому война закончится раньше, а украинские морские порты будут разблокированы, предполагает меньший спад, сообщил глава Dragon Capital Томаш Фиала. Он не исключил возобновления работы крупных промышленных компаний, возвращения вынужденных переселенцев и их приспособления к новым реалиям, а также более быстрых темпов экономического развития и открытия новых вакансий.
Глава концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил, что военно-промышленный комплекс Украины создает новые рабочие места уже во время горячей фазы российской вооруженной агрессии. "Первые месяцы после 24 февраля наши предприятия работали 24 часа по семь дней в неделю. Для удовлетворения потребностей армии, мы наняли более тысячи человек, чтобы обеспечить высокие темпы производства", - сказал Гусев. Он прогнозирует, что оборонная индустрия и дальше будет ключевой отраслью Украины.
Эта область экономики еще долго будет нуждаться в большом количестве новых квалифицированных работников, сказала Александр Коломиец. К тому же, по ее мнению, уже сейчас есть немало желающих подписать контракт с Вооруженными силами и получать там гарантированную плату. Другими перспективными сферами в дальнейшем эксперт считает строительные специальности, а также работу в сфере благоустройства.
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