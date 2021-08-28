 Мощный ураган ″Ида″ может обрушиться на Луизиану через 16 лет после ″Катрины″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.08.2021

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Мир

Мощный ураган "Ида" может обрушиться на Луизиану через 16 лет после "Катрины"

В связи с приближением урагана губернатор Луизианы призвал жителей укрыться в безопасных местах. "Ида" набирает силу и может достичь максимальной категории к вечеру 29 августа.

Жители готовятся к приходу урагана Ида

Жители готовятся к приходу урагана "Ида"

Ураган "Ида", усилившийся до второй, средней, категории, движется к побережью штата Луизиана. Губернатор Джон Бел Эдвардс призвал местных жителей самое позднее к вечеру субботы, 28 августа, укрыться в безопасных местах. В Национальном центре США по наблюдению за ураганами (NHC) предупредили, что Луизиана и Новый Орлеан могут столкнуться с сильными осадками, штормовым нагоном и катастрофическими порывами ветра.

По оценкам метеорологов, "Ида" должна достичь побережья штата к вечеру 29 августа. Как уточняет агентство dpa, если прогнозы сбудутся, это произойдет ровно через 16 лет после того, как на Луизиану обрушилась "Катрина" - самый разрушительный ураган в истории США. От его последствий погибли свыше 1830 человек. С тех пор миллиарды долларов были инвестированы в защиту региона от наводнений.

"Ида" может достичь максимальной категории

В субботу, 28 августа, "Ида" продолжила набирать силу над теплыми водами Мексиканского залива. В NHC предупредили, что она может стать ураганом четвертой, максимальной, категории к тому моменту, как достигнет побережья штата. В подобном случае речь идет о том, что скорость отдельных порывов ветра может превышать 209 километров в час, а само природное явление грозит "чрезвычайными последствиями".

Прямая угроза для жителей Нового Орлеана

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"Ураган "Ида" представляет прямую угрозу для жителей Нового Орлеана", - уже предупредила мэр города Латойя Кантрелл. Жителей начали снабжать пакетами с песком для защиты от подтоплений. 

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 метров в секунду. При скорости ветра 33 метров в секунду и более шторм становится ураганом.

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  • Ураган

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

  • График

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    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Глаз бури

    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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