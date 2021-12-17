 Мощный пожар произошел в японской Осаке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.12.2021

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Мир

Мощный пожар произошел в японской Осаке

В результате пожара в деловом квартале Осаки пострадали 28 человек, у 27 из них произошла остановка сердца и дыхания. Ожидается большое число жертв.

Недалеко от места пожара в Осаке

Недалеко от места пожара в Осаке

Мощный пожар произошел в деловом квартале Осаки - третьем по населению городе Японии. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила телерадиовещательная корпорация Японии NHK.

По ее данным, огонь вспыхнул на четвертом этаже одного из зданий около 10.30 по местному времени (04.30 мск). Пострадали 28 человек, у 27 из них произошла остановка сердца и дыхания, в связи с чем ожидается большое число жертв. Их количество уточняется. Пострадавших без признаков жизни доставили в больницы.

В здании располагалась клиника

Как передало агентство AFP, на этом этаже в здании располагалась клиника, предоставлявшая как общие медицинские, так и психиатрические услуги. По сведениям пожарных, огонь удалось взять под контроль в течение получаса. Согласно отчету, было задействовано не менее 70 расчетов.

Причина ЧП уточняется

На телевизионных кадрах, поступавших с места событий, видны  почерневшие обугленные конструкции в помещениях на четвертом этаже восьмиэтажного здания. Что послужило причиной ЧП, уточняется.

В конце ноября в Осаке огонь охватил площадь около 10 тыс. квадратных метров, в тушении были задействованы около 60 пожарных расчетов и вертолет. В шестиэтажном здании склада находились порядка 100 человек, всех их удалось эвакуировать.

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    Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская


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