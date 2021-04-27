 Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброс наркотиков Голунову | Новости из Германии о России | DW | 28.05.2021

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Россия

Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброс наркотиков Голунову

Мосгорсуд признал экс-полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова в 2019 году, виновными в фальсификации доказательств против него и незаконном обороте наркотиков.

Журналист Иван Голунов (фото из архива)

Журналист Иван Голунов

Московский городской суд в пятницу, 28 мая, вынес приговоры экс-полицейским по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, фальсификации доказательств против него, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Признанный организатором подброса наркотиков Голунову Игорь Ляховец получил 12 лет колонии общего режима. Трое других фигурантов дела - Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Роман Феофанов - получили по 8 лет лишения свободы. Денис Коновалов, который признал вину и дал показания против своих бывших коллег, был приговорен к 5 годам тюрьмы. Всем бывшим полицейским запретили также занимать должности на государственной службе на срок до пяти лет.

Подброс наркотиков Ивану Голунову

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Однако на фоне широкой общественной кампании в его поддержке через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.

Как пишет агентство "Интерфакс", ссылаясь на осведомленный источник, мотивом преступления, совершенного против Голунова, следствие считает желание сотрудников полиции продвинуться по службе, а также корыстные побуждения. Сам Иван Голунов в ходе процесса заявлял, что связывает преследование со своей профессиональной деятельностью.

Смотрите также:

  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

    В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от 1000 до 3000 человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку - в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


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Контекст

В Москве начался суд над экс-полицейскими, задержавшими Голунова

Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело против бывших полицейских, обвиняемых в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ильдар Дадин: "Московское дело" - как день сурка в России  

Туманное дело Голунова. Дружим с миром с чистого листа. О бизнесе в России - "Заповедник", выпуск 80, 16.06.19  

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Журналист Иван Голунов опубликовал видеохронологию своего задержания 03.03.2021

На одной из записей с московских камер наружного наблюдения видно, как оперативник Денис Коновалов подбрасывает Ивану Голунову наркотики.

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В Москве начался суд над экс-полицейскими, задержавшими Голунова 14.12.2020

Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело против бывших полицейских, обвиняемых в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.

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