В Москве начался суд над экс-полицейскими, задержавшими Голунова

Мосгорсуд в понедельник, 14 декабря, начал рассматривать по существу дело против бывших полицейских, обвиняемых в том, что летом 2019 года они провели незаконное задержание журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики.

На скамье подсудимых находятся пятеро экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Игорь Ляховец и его бывшие подчиненные Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и незаконном хранении наркотиков. Следователи полагают, что организатором преступления является Игорь Ляховец. По версии прокуратуры, он решил подбросить наркотики Голунову, чтобы улучшить показатели раскрываемости отдела.

Суд над задержавшими Голунова пройдет в открытом режиме

Показания на Ляховца дал ранее Денис Коновалов, который в ходе следствия признал свою вину в подбрасывании наркотиков. В свою очередь, Максим Уметбаев признал, что избил журналиста после его задержания, превысив тем самым полномочия. При этом он отрицает, что имеет отношение к подбрасыванию Голунову наркотиков.

На предварительном заседании суда прокуратура просила провести процесс в закрытом режиме. Со своей стороны, Иван Голунов и его адвокат Сергей Бадамшин настаивали на открытом слушании. В итоге суд постановил, что процесс будет проведен в открытом режиме за исключением исследования трех томов дела, которые имеют гриф секретности.

Дело журналиста Ивана Голунова

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Однако на фоне широкой общественной кампании в его поддержку дело против него было прекращено.

Журналист полагает, что его уголовное преследование было связано с его профессиональной деятельностью. По словам Голунова, он намерен добиваться справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.

Смотрите также: