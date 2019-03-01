Moody's повысило кредитный рейтинг Греции на два уровня

Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу, 1 марта, изменило свой прогноз по кредитному рейтингу Греции. Эксперты повысили рейтинговую категорию страны с B3 до B1, что, впрочем, по-прежнему означает, что долговые обязательства Афин подвержены высокому кредитному риску.

Поводом к повышению рейтинга Греции стали улучшения на рынке труда, подъем в экономике, а также позитивные процессы в сфере избавления от задолженностей. Кроме того, Moody's отметило усилия, прилагаемые Афинами для проведения реформ. Эксперты изменили прогноз с "позитивного" на "стабильный". Однако в обозримом будущем агентство не ожидает каких-либо серьезных изменений в положении Греции.

С 2010 года Греция получила от своих партнеров по еврозоне, а также Международного валютного фонда кредиты в размере 280 млрд евро. Кредитный рейтинг страны является одним из решающих факторов для определения процентов по выплатам долговых обязательств: чем лучше рейтинг, тем ниже процентная ставка. В 2015 году рейтинг увязшей в долговом кризисе Греции находился на "мусорном" уровне Caa3.

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