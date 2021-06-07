Молодежная сборная ФРГ стала победителем ЧЕ-2021 по футболу

Молодежная сборная Германии по футболу (U21) завоевала звание чемпиона Европы, победив в финале первенства соперников из Португалии - 1:0. Автором "золотого" гола на 49-й минуте матча, проходившего в Любляне на стадионе "Стожице", стал нападающий клуба "Манчестер Сити" Лукас Нмеча (Lukas Nmecha).

Это - уже третий чемпионский титул бундестим, в составе которой выступают игроки не старше 21 года. До этого немцы выигрывали европейский турнир в 2017 и в 2009 годах. Чаще побеждали только сборные Италии и Испании (по пять раз).

Тренер был настроен пессимистично

Как отмечают комментаторы, завоевание титула на этот раз оказалось неожиданным. Еще год назад нынешний состав игроков считался сравнительно слабым. "Тогда я был довольно пессимистично настроен. Но, как видите, что-то из этого все же вышло", - сказал тренер Штефан Кунц (Stefan Kuntz).

В 2019 году U21 уступила Испании и взяла серебряные медали.

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