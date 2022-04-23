Мюнхенская "Бавария" в 10-й раз подряд - чемпион бундеслиги

Футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен) в субботу, 23 апреля, досрочно выиграл чемпионат Германии по футболу в сезоне 2021/22. Клуб стал победителем в десятый раз подряд и в 32-й в истории бундеслиги.

"Бавария" со счетом 3:1 нанесла поражение "Боруссии" (Дортмунд) в домашнем матче. Авторами голов в составе "Баварии" стали уроженец Штутгарта, полузащитник Серж Гнабри (15-я минута), нападающий Роберт Левандовски (34) и атакующий полузащитник Джамал Мусиала (83). В составе "Боруссии" отличился полузащитник из Гессена Эмре Джан, который реализовал пенальти на 52-й минуте.

"Исторический момент"

Таким образом "Бавария" за три тура до завершения бундеслиги получила 75 очков в турнирной таблице. У ее главного соперника - находящейся на второй строчке "Боруссии" - 63 очка. Дортмундский клуб лишился математических шансов догнать лидера. В тройку вошел "Байер 04" (55).

"В десятый раз подряд, это - исторический момент", - отметил наставник "Баварии" Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann), который возглавил клуб летом 2021 года.

Левандовски вновь признан лучшим футболистом года

Роберт Левандовски

Ранее, 17 января, нападающий мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски был второй раз подряд признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

При присуждении награды ФИФА в равных пропорциях учитывались голоса четырех групп: журналистов, тренеров сборных, капитанов сборных и болельщиков. Мнение болельщиков не принималось во внимание.

Смотрите также:

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года Машина для забивания голов 77 голов в 30 играх - таков результат "Баварии". Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Арьен Роббен, забивший 17 мячей. Самую крупную победу "Бавария" одержала над "Гамбургом" - 8:0. Всего же за "Баварию" в этом сезоне уже забивали 14 игроков. А ведь еще осталось провести 4 тура.

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года Чемпион в 25-й раз! 25-я победа в чемпионате Германии - это рекорд. В первом круге первенства мюнхенцы не потерпели ни одного поражения. С учетом предсезонных матчей, серия без проигрышей насчитывала 21 игру. Этот показатель весьма впечатляет, однако он далек от собственного рекорда "Баварии": 53 матча без проигрышей.

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года Веха для Лама Капитан чемпионской команды - полузащитник Филипп Лам. Хотя покинувший национальную сборную чемпион мира пропустил много игр из-за травмы, он продолжает выходить на поле. На его счету в нынешнем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи. В октябре 2014 года он отпраздновал свою 200-ю победу в Бундеслиге, став 28-м игроком, кому покорился этот рубеж. Для этого Ламу потребовалось сыграть в 321 игре.

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года Блестящий сэйв Один из лучших своих сэйвов вратарь "Баварии" Нойер исполнил в игре с дортмундской "Боруссией". Удар Марко Ройса с 11-метровой отметки Нойер остановил прямо на линии ворот. "Бавария" тогда победила со счетом 1:0 благодаря Нойеру и победному удару Роберта Левандовски. Обычно игры "Баварии" и "Боруссии" знаменуют борьбу за самые высокие места, но не в этом сезоне - дортмундцы слишком сильно отстали.

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года Рычащие волки Наиболее ожесточенный преследователь "Баварии" в этом году не "Боруссия", а "Вольфсбург". Именно "волкам" в январе мюнхенцы впервые проиграли. Да как! Счет 1:4 обнажил все проблемы "Баварии". "Вольфсбург" провел блестящую контратаку и заслужил место в верхней части таблицы.

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года Первая осечка дома За поражением от "волков" последовало еще лишь одно. В игре против "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Мануэль Нойер допустил две ошибки, что привело к поражению мюнхенцев - 0:2. В последующих 14-ти домашних играх "Бавария" одержала 13 побед.

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года День, который хочется забыть Матч против Мёнхенгладбаха закончился не только поражением, но еще и тяжелой травмой Арьена Роббена, на тот момент лучшего игрока Бундеслиги. Нидерландский игрок повредил брюшную мышцу, из-за чего пропускает несколько недель. Его отсутствие сказалось на игре "Баварии" в последующих матчах.

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года Черная полоса Роббен был в ней лишь одним из многих. Эпидемия травм косила игроков "Баварии" с начала сезона. Во время матча за Суперкубок страны повредил крестообразные связки Хави Мартинес. Затем на длительный срок выбыли Давид Алаба, Франк Рибери, Филипп Лам, Тиагу, Бастиан Швайнштайгер, Мехди Бенатиа и Хольгер Бадштубер.

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года Тренер против врача Постоянные травмы игроков не оставили главного тренера Пепа Гвардиолу равнодушным. Гвардиола был резко недоволен работой главного врача "Баварии" Мюллера-Вольфарта. Весь сезон отношения между ними лишь ухудшались, а с поражения в Лиге Чемпионов от португальского "Порту" (1:3) начался их открытый конфликт. Мюллер-Вольфарт в итоге заявил, что с него хватит, и объявил об уходе из команды.

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года Перфекционист И других случаях Гвардиола становится фигурантом скандальных заголовков. "Он жаден до власти, хочет все держать под контролем, его система слишком линейна", - считают критики тренера. Под вопрос ставится даже будущее Гвардиолы в Мюнхене. В итоге, однако, все закончилось хорошо: Гвардиола привел "Баварию" к очередному титулу и полуфиналу Лиги чемпионов. Критики молчат: победителя не судят.

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года Жертва роскоши Одной из жертв нынешнего сезона может стать Бастиан Швайнштайгер. В команде наблюдается переизбыток полузащитников, что приводит к тому, что на поле действующий чемпион мира выходит редко, уступая место Хаби Алонсо. Сейчас даже обсуждается возможный уход Швайнштайгера из "Баварии". Автор: Григорий Аросев

