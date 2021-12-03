Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 800 голов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим более 800 голов в официальных матчах. Как сообщает агентство спортивных новостей SID, рекорд был установлен поздним вечером в четверг, 2 декабря, когда дубль форварда принес его клубу победу над лондонским "Арсеналом" в 14-м туре английской Премьер-лиги со счетом 3:2.

Голы португальца, забитые на 52-й и 70-й минутах матча, стали 800-м и 801-м в его карьере. Это не просто лучший результат в истории мирового футбола, португалец стал первым футболистом, преодолевшим планку в 800 голов. На втором месте в списке бомбардиров - легендарный Пеле (767 голов в официальных матчах), третьим идет Лионель Месси - 756.

Больше всего голов Роналду забил в составе мадридского "Реала" - 450. В Манчестере португалец отличился 130 раз, в итальянском "Ювентусе" - 101, в лиссабонском "Спортинге", где начиналась профессиональная карьера футболиста - 5. В составе сборной Португалии на счету Роналду 115 забитых мячей.

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