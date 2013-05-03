Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно
Светлые волосы, томный взгляд, чувственные губы, - это была одна из самых ярких актрис Голливуда.
В 2022 году выходит фильм "Blonde", в котором роль Мэрилин Монро исполнила Ана де Армас. Жизнь Монро исследуется в ленте через призму ее внутреннего мира. И это - одна из самых ожидаемых кинопремьер сезона. Фильм включен в основной конкурс Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября.
Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе под именем Норма Джин Мортенсон. Свою кинокарьеру в кино она начала в 1946 году. Этот снимок сделан в 1957 году.
Мэрилин Монро стала одной из самых ярких актрис Голливуда. Образ "сексуальной блондинки", который придумал безнадежно влюбленный в нее влиятельный голливудский агент Джонни Хайд, обеспечил ей стремительный успех.
1 декабря 1953 года в США вышел первый номер мужского журнала Playboy. И в нем был снимок обнаженной Мэрилин Монро. Тираж был распродан полностью.
Лучшие портреты Мэрилин Монро удались широко известному в середине XX века фотографу Милтону Грину. Он был другом и деловым партнером Мэрилин. Он помог ей создать свою продюсерскую компанию. Этот снимок сделан в Нью-Йорке 28 января 1955 года.
В ходе работы над ролью в комедии Билли Уайлдера "В джазе только девушки" (1959 г.) Мэрилин Монро пережила душевный кризис и даже пыталась покончить с собой. На фото кинодива запечатлена со своим партнером по фильму Тони Кёртисом.
Это фото сделано в 1953 году на съемках фильма "Ниагара". Его автор - личный визажист актрисы. Он фотографировал Мэрилин перед съемками по ее же просьбе. Такая фотосессия помогала ей успокоить нервы. Снимки для публикации не предназначались. Их коллекция обнаружилась лишь в 1990-е.
А здесь Мэрилин задорно позирует для одного из первых выпусков знаменитого мужского календаря Pirelli, ежегодно выпускаемого одноименной итальянской компанией по производству автомобильных шин.
В фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" на шее Мэрилин Монро красуется кулон с уникальным бриллиантом "Луна Бароды" в более чем 24 карата, одолженным для съемок. Первыми его владельцами были махараджи индийской Бароды. Это сокровище принадлежало им свыше 500 лет.
Это знаковое фото было сделано 9 сентября 1954 года. Актриса стоит на решетке вентиляционной шахты нью-йоркского метро во время съемок комедии "Зуд седьмого года".
Апрель 1962 года. "Что-то должно случиться" - последний фильм, в котором снималась Монро. Через несколько недель, в ночь с 4 на 5 августа, она была найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. У кровати лежала пустая упаковка от снотворного.
В 2022 году выходит фильм "Blonde", в котором роль Мэрилин Монро исполнила Ана де Армас. Жизнь Монро исследуется в ленте через призму ее внутреннего мира. И это - одна из самых ожидаемых кинопремьер сезона. Фильм включен в основной конкурс Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября.
Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе под именем Норма Джин Мортенсон. Свою кинокарьеру в кино она начала в 1946 году. Этот снимок сделан в 1957 году.
Мэрилин Монро стала одной из самых ярких актрис Голливуда. Образ "сексуальной блондинки", который придумал безнадежно влюбленный в нее влиятельный голливудский агент Джонни Хайд, обеспечил ей стремительный успех.
1 декабря 1953 года в США вышел первый номер мужского журнала Playboy. И в нем был снимок обнаженной Мэрилин Монро. Тираж был распродан полностью.
Лучшие портреты Мэрилин Монро удались широко известному в середине XX века фотографу Милтону Грину. Он был другом и деловым партнером Мэрилин. Он помог ей создать свою продюсерскую компанию. Этот снимок сделан в Нью-Йорке 28 января 1955 года.
В ходе работы над ролью в комедии Билли Уайлдера "В джазе только девушки" (1959 г.) Мэрилин Монро пережила душевный кризис и даже пыталась покончить с собой. На фото кинодива запечатлена со своим партнером по фильму Тони Кёртисом.
Это фото сделано в 1953 году на съемках фильма "Ниагара". Его автор - личный визажист актрисы. Он фотографировал Мэрилин перед съемками по ее же просьбе. Такая фотосессия помогала ей успокоить нервы. Снимки для публикации не предназначались. Их коллекция обнаружилась лишь в 1990-е.
А здесь Мэрилин задорно позирует для одного из первых выпусков знаменитого мужского календаря Pirelli, ежегодно выпускаемого одноименной итальянской компанией по производству автомобильных шин.
В фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" на шее Мэрилин Монро красуется кулон с уникальным бриллиантом "Луна Бароды" в более чем 24 карата, одолженным для съемок. Первыми его владельцами были махараджи индийской Бароды. Это сокровище принадлежало им свыше 500 лет.
Это знаковое фото было сделано 9 сентября 1954 года. Актриса стоит на решетке вентиляционной шахты нью-йоркского метро во время съемок комедии "Зуд седьмого года".
Апрель 1962 года. "Что-то должно случиться" - последний фильм, в котором снималась Монро. Через несколько недель, в ночь с 4 на 5 августа, она была найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. У кровати лежала пустая упаковка от снотворного.