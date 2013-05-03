Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

Это фото сделано в 1953 году на съемках фильма "Ниагара". Его автор - личный визажист актрисы. Он фотографировал Мэрилин перед съемками по ее же просьбе. Такая фотосессия помогала ей успокоить нервы. Снимки для публикации не предназначались. Их коллекция обнаружилась лишь в 1990-е.