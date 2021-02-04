Мятежный дух женщин. Причем здесь мужчины?

Название книги "Rebel Minds", которая вышла сейчас в немецком издательстве C.H. Beck, можно перевести так: "Мятежный - или бунтарский - дух", только во множественном числе, которого у "духа" в этом значении в русском языке нет. Что же такого мятежного, бунтарского в женщинах, о которых рассказывает книга, и какую роль (спойлер: в общем, очень незначительную) играли их мужчины?

Нет, речь не идет о пламенных революционерках, сражавшихся на баррикадах. Героини этой книги: Коко Шанель и Мария Склодовская-Кюри, Елена Блаватская и Грета Тунберг, Мэри Куант, скроившая первую мини-юбку, Жозефин Кокрейн, придумавшая посудомоечную машину, Кете Паулюс, которая изобрела складной парашют, Стефани Кволек, которой мы обязаны бронежилетом... Мы расскажем еще о трех.

Домохозяйка с промокашкой

Мелитта Бенц (Melitta Bentz) пользовалась в кругу дрезденских друзей репутацией образцовой хозяйки и матери. Энергичная, приветливая, всегда в хорошем настроении, она любила принимать гостей. Одно раздражало Мелитту: кофейная гуща. Как бы тщательно она ни переливала кофе из кофейника в чашки, гуща все равно попадала на язык и неприятно вязла в зубах.

И однажды, весенним утром 1908 года, 35-летняя домохозяйка взяла в руки молоток, гвозди и пробила несколько дырок в дне латунной кружки. Потом взяла из тетради сына промокательную бумагу, аккуратно вырезала по форме дна, вложила на дно кружки, насыпала сверху молотый кофе, поставила кружку на кофейник и стала лить сверху кипящую воду. Результат превзошел все ожидания: кофе в кофейнике был ароматным, густым - и без гущи! Так появился бумажный фильтр для заварки кофе.

20 июня 1908 году Мелитта Бенц получила патент на свое изобретение. Тогда же она зарегистрировала фирму, которая начала совершенствовать и продавать фильтры (кружок стал кульком, промокашку заменила специальная бумага). В 1910 году фильтры получили золотую медаль на крупной промышленной выставке. После этого муж Мелитты уволился с работы (он работал завотделом в одном из универмагов) и полностью посвятил себя семейному бизнесу.

Компания называлась поначалу M. Bentz. Почему только инициал? В те времена женское имя в названии фирмы отрицательно сказалось бы на ее репутации у покупателей: солидными считались тогда лишь мужские имена. Позже, когда подрос старший сын, исчезла даже первая буква имени Мелитты: компанию переименовали в Bentz & Sohn. Лишь в 1932 году она стала называться именем той, которая действительно это заслужила: Melitta. Сегодня это мировой концерн. Melitta Group продает не только фильтры для кофе, но и сам кофе, а также кофеварки - бытовые и промышленные, посуду, различную домашнюю утварь, пылесосы... И остается семейным бизнесом: в руководстве компании - два внука образцовой домашней хозяйки Мелитты Бенц.

Женские памперсы

Мэрион О'Брайен рано осталась без матери: та умерла, когда девочке было всего семь лет. Мэрион росла среди мужчин - братьев и отца, который изготовлял в своей мастерской в Форт Уэйн, штат Индиана, комплектующие для автоиндустрии. И был, кстати, талантливым изобретателем. На премии, заработанные изобретениями, он смог оплатить дочери обучение в колледже. Вскоре Мэрион вышла замуж, взяла фамилию мужа - Донован, родила детей...

Дел дома хватало: одних пеленок сколько надо было менять и стирать каждый день! В один прекрасный день 1946 года Мэрион взбунтовалась. Она сняла клеенчатую занавеску, которой закрывали ванную, выкроила и сшила из нее детские штанишки, в которые вложила бумажные полотенца. Края клеенки закрепила обычными английскими булавками. Свое изобретение - одноразовые пеленки - Мэрион назвала "Boater", что значит "Лодочник": наверное, потому, что хорошая лодка не пропускает воду.

Обложка книги

В 1951 году Мэрион Донован получила патент на свои одноразовые пеленки, которые к тому времени, конечно, усовершенствовала. Вместо занавески из душевой материалом стал искусственный шелк для парашютов, которого после Второй мировой войны было в избытке, вместо булавок - кнопочные застежки. Единственное, что оставалось несовершенным - бумажные полотенца. Мэрион обращалась в несколько фирм с просьбой найти оптимальный материал и потом выпускать пеленки, но над ней только смеялись. Лишь один фабрикант детской одежды решил перекупить у нее патент на одноразовые пеленки, но и он не сумел продвинуть их.

Правда, на эти деньги Мэрион Донован начала новую жизнь: она стала изучать архитектуру, сделала проект нового дома для своей семьи, занималась дизайном и маркетингом... Ей принадлежат два десятка патентов, в основном, чисто бытовых вещей: от крепления мыльницы до специальной молнии для одежды.

Что касается одноразовых пеленок, то, кроме денег за перекупленный патент, Мэрион ничего на своем изобретении не заработала. А вот Виктор Миллс, один из служащих концерна Procter & Gamble, который спустя десять лет придумал памперсы, стал миллионером. И именно Pampers ("памперсы"), а не "лодочники" стали названием нарицательным, синонимом вообще всех одноразовых пеленок. Как вы понимаете, незаслуженно.

Нил Армстронг и его ангел-хранитель

Кто-то из мужчин, наверное, скажет снисходительно: ну, ладно, женщины придумывали что-то бытовое, чтобы самим себе облегчить жизнь. В хозяйстве это, конечно, пригодится, а вот в мировом масштабе не дотянули…

Ошибаетесь, дорогие. И в мировом масштабе дотянули. Знаете Нила Армстронга? Американский астронавт, командир экипажа "Аполлона-11", Армстронг был первым человеком, который ступил на поверхность Луны. Но очень немногим известно, что этого исторического события могло бы и не быть, если бы не Маргарет Гамильтон. Она возглавляла отдел программного обеспечения, который занимался разработкой программ для миссии "Аполлон". Возглавляла тогда, когда кафедр информатики не существовало, и даже компьютерные курсы были редкостью.

Маргарет Гамильтон с распечатками текстов программ для "Аполлона-11"

О важности работы Гамильтон говорит простое (и неполное!) перечисление разработок ее команды: алгоритмы для главного отсека "Аполлона" и лунного посадочного модуля, интерфейсы пользователя, операционные системы, тестирование, управление жизненным циклом, система обнаружения и исправления ошибок.

Последняя сработала в самый критический момент, - за три минуты до того, как спускавшийся лунный модуль достиг поверхности Луны. Одновременно включились несколько сигналов тревоги. В этой чрезвычайной ситуации астронавтам надо было принять решение: садиться или вернуться на корабль. Но Гамильтон знала, что компьютер бывает просто перегружен задачами, и в этот момент должна была сработать система исправления ошибок. Она сработала, отключив неважные, второстепенные задачи, и сигналы тревоги стихли. Астронавты благополучно сели на поверхность Луны.

Важно сказать, что когда Гамильтон в ходе разработок впервые предложила эту программу, чтобы защитить "Аполлон" от непредвиденных ошибок системы и от компьютерных сбоев, ее предложение отвергли. Руководящие миссией мужчины считали, что астронавты сами достаточно опытны, чтобы разобраться в подобной ситуации и принять правильное решение, а вот компьютер как раз может ошибиться. Гамильтон настаивала. Вскоре астронавт "Аполлона-8", летавшего на окололунную орбиту, случайно стер во время возвращения на Землю часть записанных в компьютере данных, что повлекло за собой цепь человеческих ошибок (хотя всё, к счастью, закончилось благополучно). И только после этого с Маргарет Гамильтон согласились: компьютерная система обнаружения и исправления ошибок нужна. Та самая система, которая выручила астронавтов, спускавшихся на поверхность Луны. Так что своим успехом историческая лунная миссия обязана и Маргарет Гамильтон.

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