 Мятежный дух женщин. Причем здесь мужчины? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.02.2021

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Культура и стиль жизни

Мятежный дух женщин. Причем здесь мужчины?

Женщины, о которых здесь идет речь, делали историю. Одни из них знамениты, другие мало кому известны, но поверьте: все они изменили мир.

Мелитта Бенц с супругом

Мелитта Бенц с супругом

Название книги "Rebel Minds", которая вышла сейчас в немецком издательстве C.H. Beck, можно перевести так: "Мятежный - или бунтарский - дух", только во множественном числе, которого у "духа" в этом значении в русском языке нет. Что же такого мятежного, бунтарского в женщинах, о которых рассказывает книга, и какую роль (спойлер: в общем, очень незначительную) играли их мужчины?

Нет, речь не идет о пламенных революционерках, сражавшихся на баррикадах. Героини этой книги: Коко Шанель и Мария Склодовская-Кюри, Елена Блаватская и Грета Тунберг, Мэри Куант, скроившая первую мини-юбку, Жозефин Кокрейн, придумавшая посудомоечную машину, Кете Паулюс, которая изобрела складной парашют, Стефани Кволек, которой мы обязаны бронежилетом... Мы расскажем еще о трех.

Домохозяйка с промокашкой

Мелитта Бенц (Melitta Bentz) пользовалась в кругу дрезденских друзей репутацией образцовой хозяйки и матери. Энергичная, приветливая, всегда в хорошем настроении, она любила принимать гостей. Одно раздражало Мелитту: кофейная гуща. Как бы тщательно она ни переливала кофе из кофейника в чашки, гуща все равно попадала на язык и неприятно вязла в зубах.

И однажды, весенним утром 1908 года, 35-летняя домохозяйка взяла в руки молоток, гвозди и пробила несколько дырок в дне латунной кружки. Потом взяла из тетради сына промокательную бумагу, аккуратно вырезала по форме дна, вложила на дно кружки, насыпала сверху молотый кофе, поставила кружку на кофейник и стала лить сверху кипящую воду. Результат превзошел все ожидания: кофе в кофейнике был ароматным, густым - и без гущи! Так появился бумажный фильтр для заварки кофе.

Фильтр для кофе

20 июня 1908 году Мелитта Бенц получила патент на свое изобретение. Тогда же она зарегистрировала фирму, которая начала совершенствовать и продавать фильтры (кружок стал кульком, промокашку заменила специальная бумага). В 1910 году фильтры получили золотую медаль на крупной промышленной выставке. После этого муж Мелитты уволился с работы (он работал завотделом в одном из универмагов) и полностью посвятил себя семейному бизнесу.

Компания называлась поначалу M. Bentz. Почему только инициал? В те времена женское имя в названии фирмы отрицательно сказалось бы на ее репутации у покупателей: солидными считались тогда лишь мужские имена. Позже, когда подрос старший сын, исчезла даже первая буква имени Мелитты: компанию переименовали в Bentz & Sohn. Лишь в 1932 году она стала называться именем той, которая действительно это заслужила: Melitta. Сегодня это мировой концерн. Melitta Group продает не только фильтры для кофе, но и сам кофе, а также кофеварки - бытовые и промышленные, посуду, различную домашнюю утварь, пылесосы... И остается семейным бизнесом: в руководстве компании - два внука образцовой домашней хозяйки Мелитты Бенц.

Женские памперсы

Мэрион О'Брайен рано осталась без матери: та умерла, когда девочке было всего семь лет. Мэрион росла среди мужчин - братьев и отца, который изготовлял в своей мастерской в Форт Уэйн, штат Индиана, комплектующие для автоиндустрии. И был, кстати, талантливым изобретателем. На премии, заработанные изобретениями, он смог оплатить дочери обучение в колледже. Вскоре Мэрион вышла замуж, взяла фамилию мужа - Донован, родила детей...

Дел дома хватало: одних пеленок сколько надо было менять и стирать каждый день! В один прекрасный день 1946 года Мэрион взбунтовалась. Она сняла клеенчатую занавеску, которой закрывали ванную, выкроила и сшила из нее детские штанишки, в которые вложила бумажные полотенца. Края клеенки закрепила обычными английскими булавками. Свое изобретение - одноразовые пеленки - Мэрион назвала "Boater", что значит "Лодочник": наверное, потому, что хорошая лодка не пропускает воду.

Обложка книги

Обложка книги

В 1951 году Мэрион Донован получила патент на свои одноразовые пеленки, которые к тому времени, конечно, усовершенствовала. Вместо занавески из душевой материалом стал искусственный шелк для парашютов, которого после Второй мировой войны было в избытке, вместо булавок - кнопочные застежки. Единственное, что оставалось несовершенным - бумажные полотенца. Мэрион обращалась в несколько фирм с просьбой найти оптимальный материал и потом выпускать пеленки, но над ней только смеялись. Лишь один фабрикант детской одежды решил перекупить у нее патент на одноразовые пеленки, но и он не сумел продвинуть их.

Правда, на эти деньги Мэрион Донован начала новую жизнь: она стала изучать архитектуру, сделала проект нового дома для своей семьи, занималась дизайном и маркетингом... Ей принадлежат два десятка патентов, в основном, чисто бытовых вещей: от крепления мыльницы до специальной молнии для одежды.

Что касается одноразовых пеленок, то, кроме денег за перекупленный патент, Мэрион ничего на своем изобретении не заработала. А вот Виктор Миллс, один из служащих концерна Procter & Gamble, который спустя десять лет придумал памперсы, стал миллионером. И именно Pampers ("памперсы"), а не "лодочники" стали названием нарицательным, синонимом вообще всех одноразовых пеленок. Как вы понимаете, незаслуженно.

Нил Армстронг и его ангел-хранитель

Кто-то из мужчин, наверное, скажет снисходительно: ну, ладно, женщины придумывали что-то бытовое, чтобы самим себе облегчить жизнь. В хозяйстве это, конечно, пригодится, а вот в мировом масштабе не дотянули… 

Ошибаетесь, дорогие. И в мировом масштабе дотянули. Знаете Нила Армстронга? Американский астронавт, командир экипажа "Аполлона-11", Армстронг был первым человеком, который ступил на поверхность Луны. Но очень немногим известно, что этого исторического события могло бы и не быть, если бы не Маргарет Гамильтон. Она возглавляла отдел программного обеспечения, который занимался разработкой программ для миссии "Аполлон". Возглавляла тогда, когда кафедр информатики не существовало, и даже компьютерные курсы были редкостью.

Маргарет Гамильтон с распечатками текстов программ для Аполлона-11

Маргарет Гамильтон с распечатками текстов программ для "Аполлона-11"

О важности работы Гамильтон говорит простое (и неполное!) перечисление разработок ее команды: алгоритмы для главного отсека "Аполлона" и лунного посадочного модуля, интерфейсы пользователя, операционные системы, тестирование, управление жизненным циклом, система обнаружения и исправления ошибок.

Последняя сработала в самый критический момент, - за три минуты до того, как спускавшийся лунный модуль достиг поверхности Луны. Одновременно включились несколько сигналов тревоги. В этой чрезвычайной ситуации астронавтам надо было принять решение: садиться или вернуться на корабль. Но Гамильтон знала, что компьютер бывает просто перегружен задачами, и в этот момент должна была сработать система исправления ошибок. Она сработала, отключив неважные, второстепенные задачи, и сигналы тревоги стихли. Астронавты благополучно сели на поверхность Луны.

Важно сказать, что когда Гамильтон в ходе разработок впервые предложила эту программу, чтобы защитить "Аполлон" от непредвиденных ошибок системы и от компьютерных сбоев, ее предложение отвергли. Руководящие миссией мужчины считали, что астронавты сами достаточно опытны, чтобы разобраться в подобной ситуации и принять правильное решение, а вот компьютер как раз может ошибиться. Гамильтон настаивала. Вскоре астронавт "Аполлона-8", летавшего на окололунную орбиту, случайно стер во время возвращения на Землю часть записанных в компьютере данных, что повлекло за собой цепь человеческих ошибок (хотя всё, к счастью, закончилось благополучно). И только после этого с Маргарет Гамильтон согласились: компьютерная система обнаружения и исправления ошибок нужна. Та самая система, которая выручила астронавтов, спускавшихся на поверхность Луны. Так что своим успехом историческая лунная миссия обязана и Маргарет Гамильтон.

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