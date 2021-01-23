Митинги за Навального: акции 23 января в фотографиях

По всей России и за рубежом прошли акции протеста в связи с арестом политика Алексея Навального. Самое главное об этих несогласованных митингах - в фотогалерее DW.
Смотрите также:
В Москве прошел самый многочисленный несогласованный митинг со времен протестов на Болотной. На акцию в поддержку Алексея Навального вышли десятки тысяч человек. Репортаж DW с митинга.
Масштаб акции в поддержку Алексея Навального в Берлине удивил как организаторов, так и полицию. На марш было заявлено 50 человек, пришло в 60 раз больше.
По всей России 23 января прошли акции в поддержку Алексея Навального. Как выражали солидарность находящемуся под арестом политику в разных регионах РФ - у DW.