Митинги за Навального: акции 23 января в фотографиях

Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.