Статус "иноагентов" присвоен двум СМИ, политику и журналисту

Онлайн-издание "Кедр.медиа", специализирующееся на экологической тематике, а также студенческий журнал "Гроза", пишущий о молодежной политике и проблемах высшего образования, Минюст РФ в пятницу, 10 ноября, внес в реестр "иноагентов". Кроме того, такой статус был присвоен журналисту Сергею Шелину, который работает под псевдонимом Сергей Колдобский, и псковскому историку и политику Алексею Малову, указано на сайте ведомства.

Как поясняют в "Кедр.медиа" , в Минюсте считают, что издание участвовало в "распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности".

Ограничения для экологических организаций в РФ

Экологические организации регулярно попадают в реестр иностранных агентов, а также признаются нежелательными в России, констатируют журналисты. В начале марта Минюст РФ включил в реестр "иностранных агентов" "Всемирный фонд природы" (WWF), заявив, что он "под видом деятельности по защите природы (…) пытался оказывать влияние на решения органов власти РФ" и "препятствовал развитию промышленных проектов".

В апреле 2023 года Генпрокуратура РФ объявила нежелательной организацией норвежский экологический фонд "Беллона", в мае - Greenpeace, а в июне - международную неправительственную организацию World Wide Fund for Nature (WWF). После этого российская национальная организация Всемирный фонд природы (ранее: "WWF России") прекратила отношения с базирующейся в Швейцарии World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, или WWF), а также расторгла соглашение об использовании логотипа "Панда" и аббревиатуры WWF.

В июле 2023 года статус нежелательной в РФ был присвоен американской неправительственной организации The Altai Project, которая занималась защитой природы и поддержкой коренных народов Алтая.

О журналисте Сергее Шелине и политике Алексее Малове

Сергей Шелин - политический обозреватель, долгое время сотрудничавший с информагентством из Санкт-Петербурга "Балтинфо". В 2015 году это агентство также получило в РФ статус "иноагента", после чего закрылось. По данным "Радио Свобода", после начала российского вторжения в Украину Сергей Шелин переехал в Финляндию.

Алексей Малов - член КПРФ, бывший муниципальный депутат Гдовского района Псковской области.

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