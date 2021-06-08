Минпросвещения РФ отрицает планы обязательного цифрового портфолио школьников

Цифровое портфолио с достижениями учеников, над которыми работают российские министерства просвещения и цифрового развития, не должно быть обязательным. Об этом директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Павел Кузьмин заявил во вторник, 8 июня, в эфире телеканала "Россия-24".

"Вести ли такое цифровое портфолио или продолжать его вести в аналоговом виде, то есть накапливать бумажные дипломы, - это… решение семьи. Никакого единого обязательного цифрового портфолио для каждого ребенка не планируется", - приводит слова чиновника ТАСС.

По его словам, определять то, какие достижения ребенка должны быть внесены в такое портфолио, должна также семья. "Мы говорим фактически о сервисе оцифровки тех результатов, которые есть у наших ребят", - указал Кузьмин.

Ранее в тот же день газета "Коммерсант" сообщила, что Минпросвещения России разработало концепцию цифрового профиля обучающегося, в котором будут храниться все успехи и неудачи ребенка начиная с детского сада. По информации издания, ссылающегося на копию документа, такой цифровой профиль планируется сделать обязательным.

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