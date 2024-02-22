Минобороны РФ сообщило о захвате села Победа

Минобороны России в четверг, 22 февраля, сообщило о захвате украинского села Победа в Донецкой области, к юго-западу от Марьинки.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - также говорится в сообщении Минобороны РФ.

Украинские военные не комментировали сообщение российского ведомства. При этом командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что "на Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки". Село Победа расположено к югу от Марьинки, по данным переписи от 2001 года, в нем проживали 144 человека.

Российское наступление в Украине

О захвате села Победа накануне со ссылкой на видеозаписи и фотографии сообщал американский Институт изучения войны (ISW). Российские и некоторые украинские источники утверждают, что украинские войска покинули Победу еще 20 февраля, писал ISW.

Захват Победы позволит российским войскам проводить наступательные операции на Угледарском направлении или перехватывать украинские наземные линии связи, ведущие к Угледару, отмечает ISW.

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