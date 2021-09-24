Минюст РФ требует ликвидировать правозащитную организацию "Астрея"

Министерство юстиции РФ подало в Басманный районный суд Москвы иск с требованием ликвидировать автономную некоммерческую организацию (АНО) "Правовое содействие - Астрея" - московского партнера правозащитного фонда "Правовая инициатива", сотрудничающего с нидерландской "Stichting Justice Initiative (SJI). Об этом сообщили в фонде. Как в пятницу, 24 сентября, уточнила "Новая газета", иск датирован 14 сентября.

В организации получили его по почте 23 сентября.

Формальным поводом послужило то, что при внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц учредитель Людмила Польшикова в качестве местонахождения указала адрес прописки, однако в действительности пребывала не там.

Юристы говорят о диспропорциональности наказания

В иске прописаны все частные передвижения Польшиковой на машине с марта 2020 года по март 2021 года. "Минюст указывает, что так как в указанные периоды времени учредитель находился в отъезде", это может считаться неоднократным грубым нарушением.

Адвокаты "Астреи" будут оспаривать иск в связи с возможной диспропорциональностью последствий в сравнении с допущенным нарушением.

ЕСПЧ принял 66 положительных решений по делам "Астреи" и "Правовой инициативы"

Организация "Астрея" была создана в 2007 году, в ее состав входят адвокаты, правозащитники, специалисты в области российского и международного права.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 66 положительных постановлений по делам, поданным "Астреей" и "Правовой инициативой". По итогам решений были выплачены компенсации морального и материального ущерба. Своим клиентам АНО оказывает бесплатную юридическую помощь.

Занимается проблемами семейного насилия, похищениями на Кавказе

С 2009 года "Астрея" защищает права женщин и детей в России, занимается проблемой семейных похищений на Северном Кавказе, проблемой цифровых атак в сети, семейного и сексуализированного насилия.

Минюст РФ 13 декабря 2019 года внес "Правовую инициативу" в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента". Директор "Правовой инициативы", гражданка США Ванесса Коган в декабре 2020 года обжаловала аннулирование вида на жительство в России.

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