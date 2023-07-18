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Министерская встреча G20 окончилась без итоговой декларации

Сергей Гуща
29 мин. назад

Участники мероприятия не смогли найти общий язык в вопросе о войне РФ против Украины, заявила министр финансов Индии. Против осуждения войны выступили Россия и Китай.

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Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман
Министр финансов Индии Нирмала СитхараманФото: PUNIT PARANJPE/AFP

Министры финансов стран G20 не смогли согласовать декларацию по итогам двухдневного заседания в Гандинагаре в западной Индии. Вместо этого организатор встречи Индия, как и в прошлом, подготовит и опубликует резюме по итогам консультаций, заявила во вторник, 18 июля, индийский министр финансов Нирмала Ситхараман.

"Мы до сих пор не смогли найти общий язык в вопросе о войне между Россией и Украиной", - сказала она. Осудить российскую агрессию в совместной декларации отказались Россия и Китай. По словам Ситхараман, при этом ряд представителей стран "Большой двадцатки" осудили отказ России продлить соглашение об экспорте зерна из черноморских портов Украины.

Индия занимает нейтральную позицию в отношении войны России против Украины, она не присоединилась к западным санкциям против Москвы и поддерживает хорошие отношения как с государствами Запада, так и с РФ.

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