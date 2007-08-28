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Министерство иностранных дел Норвегии
Внешнеполитическое ведомство Королевства Норвегия.
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Контекст
"Сюрприз" от Илона Маска: украинцы не могут войти в Twitter
"Сюрприз" от Илона Маска: украинцы не могут войти в Twitter
Почему Украина исчезла из списка стран в Twitter и как это связано борьбой Илона Маска с ботами - у DW.
Общество
14.12.2022
14 декабря 2022 г.
Переговоры по ситуации в Венесуэле будут продолжены в Осло
Переговоры по ситуации в Венесуэле будут продолжены в Осло
Представители Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо прилетят в Осло на следующей неделе, сообщили в МИД Норвегии.
Политика
26.05.2019
26 мая 2019 г.
В Москве арестован норвежец по подозрению в шпионаже
В Москве арестован норвежец по подозрению в шпионаже
Фруде Берга задержали в ходе спецоперации ФСБ якобы при получении документов о российском военно-морском флоте.
Политика
19.12.2017
19 декабря 2017 г.
Глава МИД Норвегии прокомментировал арктические притязания России
Глава МИД Норвегии прокомментировал арктические притязания России
Во время встречи со своим немецким коллегой 27 августа министр иностранных дел Норвегии дал оценку попыткам Москвы "приватизировать" Северный полюс.
28.08.2007
28 августа 2007 г.
Всего 6 публикаций (-ия, -ии) на эту тему
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