  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси

Министерство иностранных дел Норвегии

Внешнеполитическое ведомство Королевства Норвегия.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Elon Musk und Twitter-Logo

"Сюрприз" от Илона Маска: украинцы не могут войти в Twitter

"Сюрприз" от Илона Маска: украинцы не могут войти в Twitter

Почему Украина исчезла из списка стран в Twitter и как это связано борьбой Илона Маска с ботами - у DW.
Общество14 декабря 2022 г.
Центр Осло

Переговоры по ситуации в Венесуэле будут продолжены в Осло

Переговоры по ситуации в Венесуэле будут продолжены в Осло

Представители Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо прилетят в Осло на следующей неделе, сообщили в МИД Норвегии.
Политика26 мая 2019 г.
Geheimdienst Agent - Symbolbild

В Москве арестован норвежец по подозрению в шпионаже

В Москве арестован норвежец по подозрению в шпионаже

Фруде Берга задержали в ходе спецоперации ФСБ якобы при получении документов о российском военно-морском флоте.
Политика19 декабря 2017 г.

Глава МИД Норвегии прокомментировал арктические притязания России

Глава МИД Норвегии прокомментировал арктические притязания России

Во время встречи со своим немецким коллегой 27 августа министр иностранных дел Норвегии дал оценку попыткам Москвы "приватизировать" Северный полюс.
28 августа 2007 г.
Всего 6 публикаций (-ия, -ии) на эту тему