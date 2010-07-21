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Фото: Imago/Manngold
Фото: Imago/Manngold
Министерство иностранных дел Испании
Внешнеполитическое ведомство Королевства Испания.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Испания не пустила в свой порт российские военные корабли
Испания не пустила в свой порт российские военные корабли
Мадрид не дал согласия на заход в порт Сеута двух российских военных кораблей для их техобслуживания.
Политика
19.08.2021
19 августа 2021 г.
Главы МИД трех стран ЕС призвали к ядерному разоружению
Главы МИД трех стран ЕС призвали к ядерному разоружению
Испытания ядерного оружия нужно прекратить, сказано в обращении перед саммитом Стокгольмской инициативы.
Технологии
05.07.2021
5 июля 2021 г.
Три испанских журналиста пропали в Сирии
Три испанских журналиста пропали в Сирии
Были ли журналисты похищены, пока неясно.
21.07.2015
21 июля 2015 г.
Мадрид: Санкции против РФ обошлись ЕС в 21 млрд евро
Мадрид: Санкции против РФ обошлись ЕС в 21 млрд евро
В Еврокомиссии данную информацию не подтвердили.
09.02.2015
9 февраля 2015 г.
МИД Испании: Куба готова освободить всех политзаключенных
МИД Испании: Куба готова освободить всех политзаключенных
Власти Кубы готовы освободить всех политзаключенных в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании. Гавана утверждает, что освобожденные смогут сами решать, остаться им на родине или эмигрировать.
21.07.2010
21 июля 2010 г.
Всего публикаций: 6
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