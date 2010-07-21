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Фото: Imago/ManngoldФото: Imago/Manngold

Министерство иностранных дел Испании

Внешнеполитическое ведомство Королевства Испания.

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Контекст

Испанский порт Сеута

Испания не пустила в свой порт российские военные корабли

Испания не пустила в свой порт российские военные корабли

Мадрид не дал согласия на заход в порт Сеута двух российских военных кораблей для их техобслуживания.
Политика19 августа 2021 г.
Испытания ракеты средней дальности в Северной Корее

Главы МИД трех стран ЕС призвали к ядерному разоружению

Главы МИД трех стран ЕС призвали к ядерному разоружению

Испытания ядерного оружия нужно прекратить, сказано в обращении перед саммитом Стокгольмской инициативы.
Технологии5 июля 2021 г.
Кобане

Три испанских журналиста пропали в Сирии

Три испанских журналиста пропали в Сирии

Были ли журналисты похищены, пока неясно.
21 июля 2015 г.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо

Мадрид: Санкции против РФ обошлись ЕС в 21 млрд евро

Мадрид: Санкции против РФ обошлись ЕС в 21 млрд евро

В Еврокомиссии данную информацию не подтвердили.
9 февраля 2015 г.

МИД Испании: Куба готова освободить всех политзаключенных

МИД Испании: Куба готова освободить всех политзаключенных

Власти Кубы готовы освободить всех политзаключенных в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании. Гавана утверждает, что освобожденные смогут сами решать, остаться им на родине или эмигрировать.
21 июля 2010 г.
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