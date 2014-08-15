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Здание министерства иностранных дел Королевства Дании в Копенгагене
Фото: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP/Getty ImagesФото: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

Министерство иностранных дел Дании

Внешнеполитическое ведомство Королевства Дании

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Контекст

Российская военная техника на архипелаге Новая Земля

Дания обеспокоена ростом военного присутствия РФ в Арктике

Дания обеспокоена ростом военного присутствия РФ в Арктике

Расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать в свете наращивания военной активности РФ, заявил МИД Дании.
Конфликты19 мая 2021 г.
Алексей Навальный в Москве

Дания поддержит санкции ЕС за отравление Навального

Дания поддержит санкции ЕС за отравление Навального

Копенгаген требует тщательно расследовать отравление Алексея Навального, заявил в Москве глава МИД Дании Еппе Куфуд.
Политика9 октября 2020 г.
Флаги стран Евросоюза

Евросоюз вводит новые санкции против Ирана

Евросоюз вводит новые санкции против Ирана

Иранские спецслужбы подозревают в организации нападений на выходцев из Ирана в ЕС.
Политика8 января 2019 г.
Трубы для возведения "Северного потока-2"

"Северный поток-2" начнут строить без разрешения Дании

"Северный поток-2" начнут строить без разрешения Дании

Сейчас идут подготовительные работы к строительству "Северного потока-2".
Политика28 июня 2018 г.
Флаг ЕС перед зданием Совета ЕС в Брюсселе

Глава МИД Дании: ЕС и США обязаны ответить на дальнейшую агрессию из России

Глава МИД Дании: ЕС и США обязаны ответить на дальнейшую агрессию из России

Евросоюз обеспокоен информацией о вторжении России на Украину и пригрозил Москве последствиями.
15 августа 2014 г.
Всего публикаций: 8