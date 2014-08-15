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Фото: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images
Фото: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images
Министерство иностранных дел Дании
Внешнеполитическое ведомство Королевства Дании
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Контекст
Дания обеспокоена ростом военного присутствия РФ в Арктике
Дания обеспокоена ростом военного присутствия РФ в Арктике
Расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать в свете наращивания военной активности РФ, заявил МИД Дании.
Конфликты
19.05.2021
19 мая 2021 г.
Дания поддержит санкции ЕС за отравление Навального
Дания поддержит санкции ЕС за отравление Навального
Копенгаген требует тщательно расследовать отравление Алексея Навального, заявил в Москве глава МИД Дании Еппе Куфуд.
Политика
09.10.2020
9 октября 2020 г.
Евросоюз вводит новые санкции против Ирана
Евросоюз вводит новые санкции против Ирана
Иранские спецслужбы подозревают в организации нападений на выходцев из Ирана в ЕС.
Политика
08.01.2019
8 января 2019 г.
"Северный поток-2" начнут строить без разрешения Дании
"Северный поток-2" начнут строить без разрешения Дании
Сейчас идут подготовительные работы к строительству "Северного потока-2".
Политика
28.06.2018
28 июня 2018 г.
Глава МИД Дании: ЕС и США обязаны ответить на дальнейшую агрессию из России
Глава МИД Дании: ЕС и США обязаны ответить на дальнейшую агрессию из России
Евросоюз обеспокоен информацией о вторжении России на Украину и пригрозил Москве последствиями.
15.08.2014
15 августа 2014 г.
Всего публикаций: 8
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