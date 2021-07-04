При крушении самолета на Филиппинах погибли не менее 17 военных

Самолет военно-воздушных сил Филиппин Lockheed C-130 Hercules с военнослужащими на борту разбился на острове Холо, входящем в состав архипелага Сулу на юго-западе страны. Погибли как минимум 17 военных, еще 40 извлечены из-под горящих обломков фюзеляжа, им оказывается медицинская помощь, передало в воскресенье, 4 июля, агентство AP со ссылкой на официальных лиц.

Министр национальной обороны страны Дельфин Лорензана сообщил, что на борту находились 92 человека, включая трех пилотов и пятерых членов экипажа.

Начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана в свою очередь отметил, что военно-транспортный самолет перевозил военных из города Кагаян-де-Оро. По предварительным данным, C-130 не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу и рухнул в районе деревни Бангкал в горном районе провинции Сулу, после чего вспыхнул сильный пожар.

Крушение произошло неподалеку от района активности боевиков

Аэропорт Холо расположен всего в нескольких километрах от того района, где правительственные силы ведут борьбу с боевиками террористической группировки "Абу Сайяф".

Крушение самолета, по предварительным данным, не было результатом атаки, сообщил представитель армии Филиппин полковник Эдгард Аревало. По его словам, основное внимание пока уделяется спасению выживших, а не расследованию причин катастрофы.

Самолет был передан Маниле Вашингтоном

В центральных районах Филиппин идут дожди, однако пока неясно, могла ли погода привести к трагедии.

На месте крушения работают пожарные расчеты.

Lockheed C-130 Hercules был передан филиппинским ВВС Соединенными Штатами. Это - один из двух американских самолетов, направленных Маниле в рамках военной помощи Вашингтона.

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