 МИД РФ обвинил Израиль в ″поддержке неонацистов в Киеве″ | Новости из Германии о России | DW | 03.05.2022

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Россия

МИД РФ обвинил Израиль в "поддержке неонацистов в Киеве"

Вместо извинений за антисемитские высказывания Сергея Лаврова, вызвавшие международное возмущение, МИД РФ обвинил правительство Израиля в "поддержке неонацистского режима в Киеве".

МИД России

МИД России

Вместо извинений за антисемитские  высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего, что у Адольфа Гитлера якобы были еврейские корни и что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи", МИД РФ во вторник, 3 мая, обвинил правительство Израиля в "поддержке неонацистского режима в Киеве". Соответствующее заявление было опубликовано в соцсетях российского внешнеполитического ведомства.

Накануне глава израильского внешнеполитического ведомства Яир Лапид резко отреагировал на демарш Лаврова, напомнив: "Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев". В ответ на слова Лапида в российском МИДе подчеркнули: "История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами". Кроме того Москва вновь заявила, что еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не является гарантией "защиты от разгула неонацизма в стране", и назвала неонацистским государством Латвию, президент которой Эгилс Левитс "тоже имеет еврейские корни" и якобы "успешно прикрывает реабилитацию "Ваффен-СС" в своей стране".

Международная критика высказываний Лаврова

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) назвал абсурдными заявления Лаврова. "Я думаю, что российская пропаганда, которую в данном случае распространяет глава МИД Лавров, не нуждается в дальнейших комментариях", - заявил он 2 мая.

МИД Израиля в свою очередь потребовал от главы российского внешнеполитического ведомства извинений и вызвал посла России для объяснений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов". А советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что "пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев"

Конференция европейских раввинов (CER) заявила 3 мая, что высказывания Лаврова были "справедливо раскритикованы как антисемитские". "Было ли это провокационное заявление просто оплошностью или это зловещий знак новой политики Кремля в отношении евреев, еще предстоит выяснить", - отметили в CER.

Израиль пытался быть посредником

Традиционно Израиль поддерживает хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, напоминает агентство AFP. После начала российского вторжения 24 февраля премьер-министр Нафтали Беннет безуспешно попытался выступить посредником между Киевом и Москвой.

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    Автор: Дарья Брянцева


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