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Здание министерства иностранных дел Чехии в Праге
Фото: Malina Petr/dpa/picture allianceФото: Malina Petr/dpa/picture alliance

МИД Чехии

Внешнеполитическое ведомство Чешской Республики.

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Контекст

Паспортный контроль в аэропорту Дюссельдорфа

В ЕС спорят об идее лишить дипломатов РФ шенгенских льгот

В ЕС спорят об идее лишить дипломатов РФ шенгенских льгот

Чехия требует от ЕС запретить дипломатам из РФ использование небиометрических паспортов и передвижение внутри Шенгена.
Политика30 августа 2024 г.
В центре Праги

Чехия призвала РФ возместить ущерб от взрывов во Врбетице

Чехия призвала РФ возместить ущерб от взрывов во Врбетице

МИД Чехии также выразил протест против внесения страны в список недружественных России стран.
Политика28 июня 2021 г.
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек

МИД Чехии встревожен возможным вторжением РФ в Беларусь

МИД Чехии встревожен возможным вторжением РФ в Беларусь

ЕС должен предостеречь власти России от повторения в Беларуси украинского сценария, заявил Томаш Петржичек.
Политика17 августа 2020 г.
Демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге

СКР возбудил дело из-за сноса памятника Коневу в Праге

СКР возбудил дело из-за сноса памятника Коневу в Праге

МИД Чехии утверждает, что демотнаж памятника маршалу Коневу не нарушил никаких договоров с РФ.
Политика10 апреля 2020 г.
На конференции Гражданского форума ЕС-Россия (фото из архива)

Гражданский форум ЕС-РФ вступился за НКО "Человек в беде"

Гражданский форум ЕС-РФ вступился за НКО "Человек в беде"

Москве следует пересмотреть закон о признании НКО нежелательными, считает правление форума.
Политика26 ноября 2019 г.
Вид на мосты Праги

МИД Чехии вызвал посла РФ из-за "Человека в беде"

МИД Чехии вызвал посла РФ из-за "Человека в беде"

В Чехии считают абсурдным запрет в РФ организации "Человек в беде", поскольку она занимается гуманитарными вопросами.
Политика15 ноября 2019 г.
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