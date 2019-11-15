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Фото: Malina Petr/dpa/picture alliance
Фото: Malina Petr/dpa/picture alliance
МИД Чехии
Внешнеполитическое ведомство Чешской Республики.
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Контекст
В ЕС спорят об идее лишить дипломатов РФ шенгенских льгот
В ЕС спорят об идее лишить дипломатов РФ шенгенских льгот
Чехия требует от ЕС запретить дипломатам из РФ использование небиометрических паспортов и передвижение внутри Шенгена.
Политика
30.08.2024
30 августа 2024 г.
Чехия призвала РФ возместить ущерб от взрывов во Врбетице
Чехия призвала РФ возместить ущерб от взрывов во Врбетице
МИД Чехии также выразил протест против внесения страны в список недружественных России стран.
Политика
28.06.2021
28 июня 2021 г.
МИД Чехии встревожен возможным вторжением РФ в Беларусь
МИД Чехии встревожен возможным вторжением РФ в Беларусь
ЕС должен предостеречь власти России от повторения в Беларуси украинского сценария, заявил Томаш Петржичек.
Политика
17.08.2020
17 августа 2020 г.
СКР возбудил дело из-за сноса памятника Коневу в Праге
СКР возбудил дело из-за сноса памятника Коневу в Праге
МИД Чехии утверждает, что демотнаж памятника маршалу Коневу не нарушил никаких договоров с РФ.
Политика
10.04.2020
10 апреля 2020 г.
Гражданский форум ЕС-РФ вступился за НКО "Человек в беде"
Гражданский форум ЕС-РФ вступился за НКО "Человек в беде"
Москве следует пересмотреть закон о признании НКО нежелательными, считает правление форума.
Политика
26.11.2019
26 ноября 2019 г.
МИД Чехии вызвал посла РФ из-за "Человека в беде"
МИД Чехии вызвал посла РФ из-за "Человека в беде"
В Чехии считают абсурдным запрет в РФ организации "Человек в беде", поскольку она занимается гуманитарными вопросами.
Политика
15.11.2019
15 ноября 2019 г.
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Всего публикаций: 25
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