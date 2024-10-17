Между снами и реальностью: сюрреализм отмечает столетие

Художники-сюрреалисты противостояли разногласиям в мире с помощью аллюзий и парадоксальных сочетаний. 100 лет назад они произвели революцию. Юбилею этого направления посвящено несколько выставок и в Германии.

В 2024 году многие художественные музеи мира отмечают столетие сюрреализма. Свой взгляд на это направление искусства XX века предлагает и Городская галерея в доме Ленбаха в Мюнхене, приглашая на выставку "Жить здесь? Нет, спасибо" , действующую с 15 октября по 2 марта 2025 года.

Составители экспозиции особо выделяют политизированность сюрреализма и его связь с антифашизмом. Объединившись в 1920-х, сюрреалисты осуждали европейскую колониальную политику, позднее - участвовали в гражданской войне в Испании, организовывались против фашистов и нацистов, подвергались интернированию и преследованиям, а порой были вынуждены бежать из Европы.

Они стремились радикально изменить общество и переосмыслить жизнь, писали стихи, картины, создавали коллажи и устраивали выставки, одновременно критикуя атрофию воображения в обществе, для которого искусство и поэзия стали эксцентричным занятием. В своем искусстве сюрреалисты настаивали на абсолютной свободе, которая заразит остальную часть общества. Под свободой они понимали сосуществование, не основанное на наемном труде и имеющее более важные общие цели, чем абстрактные "прибыль" и "нация".

Выставка в Мюнхене выстроена не как линейное повествование, а структурирована из различных эпизодов, расположенных по образу карты. Так и на карте мира сюрреалистический образ мышления и действия пробивал себе дорогу одновременно во многих точках планеты: Прага, Мексика, Каир, Испания, Марсель, Мартиника, Пуэрто-Рико, Париж, Чикаго…

Жизни последователей этого художественного течения после прихода фашистов к власти в ряде стран Европы пошли по непредсказуемому пути. Это привело к удивительным творческим союзам и способствовало международной солидарности.

Жажда насыщенной жизни после Первой мировой войны

Если бросить взгляд на Париж бурных двадцатых годов XX века, мы увидим, что после ужасов Первой мировой войны горожане буквально жаждали жизни, они не знали покоя, были настроены оптимистично и хотели проводить время как можно насыщеннее. Воодушевлению парижан способствовали и летние Олимпийские игры 1924 года. Наряду со спортсменами в Париж стекались художники, писатели, музыканты и интеллектуалы, что превратило город в культурный центр Европы. Но встречались и люди, не желающие примиряться с обществом, которое сделало возможной такую ​​варварскую войну. Они требовали радикального переосмысления.

Постепенно сформировалось политико-художественное контрдвижение. Его сторонники, будь то художники, кинематографисты, писатели или музыканты, отвергали буржуазный дух времени. Сюрреалисты искали - помимо логики и рациональности - новую, более возвышенную реальность. Бессознательное, сны, состояние опьянения, подавленные желания, видения, безумные идеи - это, по мнению сюрреалистов, необходимо для освобождения общества от моральных оков. Вдохновленные толкованием снов Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud), они хотели "разорвать завесу реальности".

Интуитивное письмо и манифест сюрреализма

Одним из основоположников сюрреализма является французский писатель и критик Андре Бретон. Он в числе первых опробовал метод интуитивного письма, с помощью которого переносил на бумагу таящиеся в подсознании образы, чувства и слова. Подобные свободные ассоциации выступали новой формой поэзии и экспериментальной литературы. Бретон описал этот процесс как "диктовку мысли без всякого контроля со стороны разума". Лучший способ познакомиться с этим методом - сесть за письменный стол сразу после пробуждения, еще находясь в полусне, и записать предложения, сформулированные в подобном "сумеречном" состоянии.

Андре Бретон относится к пионерам сюрреализма Фото: Heritage-Images/picture alliance

В октябре 1924 года уроженец Теншбре написал первый манифест сюрреализма, в котором представил новое направление в искусстве. "Я верю, что в будущем сон и реальность - эти два столь различных, по видимости, состояния - сольются в некую абсолютную реальность, в сюрреальность, если можно так выразиться", - указал создатель манифеста.

Загадочные подписи и шокирующие образы

Новый термин был воспринят как провокационный и почти анархический немалым числом современников Бретона, которые следовали устоявшейся концепции искусства того времени. Но многие деятели искусства ощутили вдохновение, столкнувшись с новым мышлением. Например, бельгиец Рене Магритт. На его картине "Вероломство образов" изображена курительная трубка, под которой выведена надпись "Это не трубка". Надпись кажется необъяснимой, однако фактически верна, ведь зритель видит не трубку, а ее образ.

"Вероломство образов" Рене Магритта Фото: IAN LANGSDON/dpa/picture alliance

А испанский режиссер Луис Бунюэль и его друг Сальвадор Дали в 1929 году впервые вывели сюрреалистическое произведение на большой экран, представив черно-белый фильм "Андалузский пес". Сцены картины основаны на сновидениях Бунюэля и Дали: вначале мужчина точит бритву, затем мимо полной луны проходит облако, а в следующей шокирующей сцене мужчина делает лезвием бритвы надрез по глазному яблоку женщины. Ничто в фильме не должно было быть рациональным, логичным или объяснимым с культурной точки зрения; название также было выбрано без привязки к фабуле.

Столкновение противоположностей в сюрреализме

Немецкий художник Макс Эрнст (Max Ernst) создавал фэнтезийные пейзажи, населенные фэнтезийными персонажами. Для этого он разработал технику фроттажа, при котором выступающую текстуру материала рельефа переносят на записываемую поверхность с помощью штриховки. Позднее пионер американского абстрактного экспрессионизма Джексон Поллок развил эту технику в капельную живопись.

"Встреча друзей" Макса Эрнста Фото: Archives Snark/Photo12/picture alliance

Многие картины сюрреалистов являют собой столкновение противоположностей. Покрытая мехом чайная чашка уроженки Берлина Мерет Оппенгейм (Meret Oppenheim), искаженные перспективы, загадочные существа: художники часто вырывают вещи из привычного контекста, комбинируют их по-новому и тем самым позволяют изменить взгляд на мир. Некоторые работы вызывают тревогу, например, эмоциональный автопортрет Фриды Кало "Госпиталь Генри Форда", изображающий мексиканскую художницу в летающей кровати после выкидыша.

Самое дорогое фото в истории обыгрывает обнаженную натуру и музыку

Знакомство с сюрреализмом было бы неполным без упоминания каталонца Жоана Миро, чьи произведения богаты цветовыми оттенками. Или француза Ива Танги, чьи фантастические пейзажи до сих пор не разгаданы. А также немецко-французского художника Жана Арпа или американского фотографа, кинорежиссера и художника Мана Рэя (Эммануэля Радницкого).

"Скрипка Энгра" Мана Рэя Фото: FACUNDO ARRIZABALAGA/dpa/picture alliance

Сегодня всем известна его фотография "Скрипка Энгра", сделанная в Париже в 1924 году и обыгрывающая сходство обнаженного женского тела с корпусом скрипки. В 2022 году черно-белый снимок был продан на аукционе Christie's за 12,4 миллиона долларов США, что сделало его самой дорогой фотографией в истории.

Помимо мюнхенской галереи, столетию сюрреализма посвящена экспозиция в парижском Центре Помпиду , принимающая посетителей до 13 января 2025 года. Еще одна масштабная выставка пройдет в июне-октябре 2025-го в гамбургском выставочном зале Kunsthalle Hamburg .