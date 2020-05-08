Ангела Меркель: Мы обязаны сохранить память о погибших при нацизме

В 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения Германии от нацизма канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) указала на необходимость продолжения осмысления прошлого. "Сохранение памяти о миллионах людей, погибших в годы национал-социалистической тирании остается нашей вечной обязанностью", - опубликовал в Twitter слова Меркель пресс-секретарь германского правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в субботу, 8 мая.

По словам главы германского правительства, 8 мая 1945 года стал днем освобождения, означая конец нацистской диктатуры и связанного с ней планомерного уничтожения еврейского народа.

Благодарность миллионам жертв

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выразил благодарность миллионам людей, которые "рисковали и жертвовали своими жизнями ради освобождения мира от фашизма". Обратив внимание на то, что идеология фашизма, к сожалению, не полностью искоренена и сегодня, германский министр подчеркнул: "Мы должны каждый день вместе отстаивать демократию и свободу".

Государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот (Michael Roth) выступил за создание в Берлине единого мемориального комплекса, посвященного памяти всех жертв нацизма. "Такого места давно не хватает, - написал он в статье, опубликованной на новостном портале t-online по случаю годовщины освобождения Европы от национал-социалистической диктатуры. - Нам нужен наконец общий мемориал всем жертвам, чтобы отдать дань страданиям всех пострадавших стран". Так, к примеру, по словам Рота, в столице ФРГ нет мемориала памяти жертв нацизма, погибших на территории Советского Союза.

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