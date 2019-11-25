Меркель призвала к борьбе с насилием против женщин

В преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала проявить повышенное внимание к этой проблеме. "Мы не должны бездействовать, если девочкам или женщинам угрожают или против них совершаются насильственные действия", - заявила Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, опубликованном 21 ноября.

Глава правительства Германии призвала граждан не оставаться равнодушными и вступаться каждый раз, если на их глазах совершаются угрозы или насилие в отношении женщин. Тот, кто совершает насилие, должен понимать, что ему грозит штраф, а жертвы должны знать, что могут получить поддержку, подчеркнула Меркель.

Она назвала "удручающими" результаты исследования, согласно которому в Германии каждая третья женщина не менее одного раза подвергалась психическому или физическому насилию, и каждые 45 минут в стране женщина становится жертвой насилия со стороны сожителя или бывшего партнера.

В 1999 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, провозгласившую 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и предложила правительствам, международным и неправительственным организациям провести в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания к этой проблеме.

В условиях пандемии растет число случаев домашнего насилия

С 21 по 22 ноября в онлайн-формате проходит московский фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей FemFest, одной из тем которого также является домашнее насилие в отношении женщин. В своем выступлении председатель правления Центра по предотвращению насилия "Анна"Марина Писклакова-Паркер отметила, что связанная с пандемией коронавируса домашняя самоизоляция стала "подарком для агрессора в ситуации домашнего насилия". По ее словам, с марта по май 2020 года количество обращений на телефон доверия центра "Анна" выросло на 74 процента.

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