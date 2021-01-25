 Меркель пригласила Байдена в Берлин | Новости из Германии о Германии | DW | 26.01.2021

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Германия

Меркель пригласила Байдена в Берлин

Канцлер Германии приветствовала возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Об этом она сказала новому президенту США во время телефонного разговора.

Ангела Меркель и Джо Байден в 2009 году в Вашингтоне

Ангела Меркель и Джо Байден в 2009 году в Вашингтоне (архив)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пригласила президента США Джо Байдена в Германию. Об этом она сказала в понедельник, 25 января, во время их первого совместного телефонного разговора в качестве лидеров двух стран.

В разговоре с американским президентом канцлер поприветствовала возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату. Эти шаги Байден предпринял одними из первых после того, как принял присягу.

Отношения двух стран налаживаются

Также Меркель выразила готовность решать международные задачи вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами. Байден со своей стороны выразил готовность "углубить" взаимоотношения между США и Германией. Лидеры двух стран договорились совместно бороться с пандемией и изменением климата.

Меркель и Байден поговорили и о внешней политике: Китае, России, Украине, Афганистане и Иране. Агентство AFP отмечает, что во времена Трампа отношения двух стран были натянутыми, предшественник Байдена неоднократно агрессивно критиковал Германию, в том числе из-за низких трат на оборону и превышения экспорта над импортом.

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    Автор: Андрей Гурков


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