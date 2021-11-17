 Меркель бьет тревогу: на Германию обрушилась четвертая волна (17.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 17.11.2021

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Меркель бьет тревогу: на Германию обрушилась четвертая волна (17.11.2021)

В среду в Германии - больше 50 000 инфицированных ковидом за сутки. В больницах Баварии уже не хватает коек. Во многих регионах вводят ограничения для непривитых.

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