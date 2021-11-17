Меркель бьет тревогу: на Германию обрушилась четвертая волна (17.11.2021)

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В среду в Германии - больше 50 000 инфицированных ковидом за сутки. В больницах Баварии уже не хватает коек. Во многих регионах вводят ограничения для непривитых.
Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений за неделю вырос с 17,8 до 23,1 случая на 100 тысяч человек. Канцлер Меркель и премьеры земель говорят совещание по коронавирусу в ФРГ.
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