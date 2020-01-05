Mercedes-Benz отзывает в США сотни тысяч автомобилей

Автостроительная компания Mercedes-Benz, входящая в состав немецкого концерна Daimler AG, отзывает в США около 744 тысяч автомобилей. Об этом сообщило в воскресенье, 5 января, агентство Reuters.

Причина отзыва заключается в том, что стеклянный фрагмент сдвижной крыши самопроизвольно отсоединялся от конструкции. Затронуты оказались различные модели 2001-2011 годов выпуска.

Ранее представители автокомпании сообщили о падении продаж в Соединенных Штатах. По данным дочки Daimler AG, в декабре 2019 года было продано 30294 автомобиля - на 5,4 процента меньше, чем в декабре 2018 года.

В начале 2019 года германский Daimler открыл собственный завод в Подмосковье - в индустриальном парке "Есипово". На нем планировали собирать несколько моделей Mercedes, включая кроссоверы, а также лимузины Е-класса.

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