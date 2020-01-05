 Mercedes-Benz отзывает в США сотни тысяч автомобилей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2020

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Мир

Mercedes-Benz отзывает в США сотни тысяч автомобилей

Причиной отзыва стали проблемы со сдвижной крышей в ряде машин Mercedes-Benz 2001-2011 годов выпуска.

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz EQC

Автостроительная компания Mercedes-Benz, входящая в состав немецкого концерна Daimler AG, отзывает в США около 744 тысяч автомобилей. Об этом сообщило в воскресенье, 5 января, агентство Reuters.

Причина отзыва заключается в том, что стеклянный фрагмент сдвижной крыши самопроизвольно отсоединялся от конструкции. Затронуты оказались различные модели 2001-2011 годов выпуска.

Контекст

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Daimler построит первый завод в России в сорока километрах от Москвы. Первые кроссоверы и лимузины Mercedes-Benz должны сойти с конвейера в 2019 году. (21.02.2017)

Ранее представители автокомпании сообщили о падении продаж в Соединенных Штатах. По данным дочки Daimler AG, в декабре 2019 года было продано 30294 автомобиля - на 5,4 процента меньше, чем в декабре 2018 года.

В начале 2019 года германский Daimler открыл собственный завод в Подмосковье - в индустриальном парке "Есипово". На нем планировали собирать несколько моделей Mercedes, включая кроссоверы, а также лимузины Е-класса.

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    Музей Mercedes-Benz

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  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Отдельный зал посвящен гоночным автомобилям - "серебряным стрелам". Здесь же в музее проводятся презентации новых болидов фирменной команды "Формулы-I". В свою очередь, в тематических коллекционных галереях выставлены мерседесовские автобусы, грузовики, спецтехника - пожарные, скорые и так далее, а также машины политиков и знаменитостей.

  • Музей Mercedes-Benz

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    Автор: Максим Нелюбин


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130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Этому знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте. DW приглашает на экскурсию. (16.09.2019)  

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