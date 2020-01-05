Mercedes-Benz отзывает в США сотни тысяч автомобилей

Автостроительная компания Mercedes-Benz, входящая в состав немецкого концерна Daimler AG, отзывает в США около 744 тысяч автомобилей. Об этом сообщило в воскресенье, 5 января, агентство Reuters.
Причина отзыва заключается в том, что стеклянный фрагмент сдвижной крыши самопроизвольно отсоединялся от конструкции. Затронуты оказались различные модели 2001-2011 годов выпуска.
Ранее представители автокомпании сообщили о падении продаж в Соединенных Штатах. По данным дочки Daimler AG, в декабре 2019 года было продано 30294 автомобиля - на 5,4 процента меньше, чем в декабре 2018 года.
В начале 2019 года германский Daimler открыл собственный завод в Подмосковье - в индустриальном парке "Есипово". На нем планировали собирать несколько моделей Mercedes, включая кроссоверы, а также лимузины Е-класса.
Смотрите также:
-
Музей Mercedes-Benz
Как вы думаете, что нужно сделать обычному посетителю автомобильного музея, чтобы сесть за руль гоночного олдтаймера 1955 года? Все очень просто. Нужно лишь случайно оказаться юбилейным гостем экспозиции.
-
Музей Mercedes-Benz
Именно такое событие произошло в нынешнем июле в Штутгарте, где в 2006 году был открыт новый Музей Mercedes-Benz, который принял 10-миллионного посетителя. Им оказался 30-летний информационный дизайнер и местный житель Клеменс Бергман, который пришел сюда со своим приятелем из Новой Зеландии.
-
Музей Mercedes-Benz
Музей Mercedes-Benz давно стал одним из самых популярных технических музеев в Германии. В 2018 году эту экспозицию в столице немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг посетили почти 835 тысяч человек. Согласно данным музея, доля иностранцев составила около шестидесяти процентов. Больше всего - туристов из Китая, США и Франции.
-
Музей Mercedes-Benz
Всего же за время работы здесь уже побывали гости из всех стран мира, входящих в Организацию Объединенных Наций (ООН), то есть из 193 государств. Дольше всего в Штутгарте ждали первых посетителей из Гайаны, а также Сент-Китса и Невиса, но и они наконец-то внесли свой вклад в достижение этой цели и посмотрели экспозицию в прошлом году.
-
Музей Mercedes-Benz
Музей был открыт в Штутгарте вот в этом новом и специально построенном для него футуристическом здании в 2006 году. Экспозиция посвящена более чем 125-летней истории автомобильной промышленности, основы которой в 1886 году заложили немецкие инженеры и изобретатели Готтлиб Даймлер, Карл Бенц и Вильгельм Майбах.
-
Музей Mercedes-Benz
Постоянная экспозиция состоит из двух больших разделов - хронологического и тематического. Начинается осмотр наверху, на девятом уровне, куда посетители поднимаются на панорамном лифте, а оттуда постепенно идут вниз, по бетонной спирали - своего рода автомобильно-исторической ДНК.
-
Музей Mercedes-Benz
Всего под этой музейной крышей в Штутгарте выставлены 160 автомобилей. А общее число экспонатов составляет полторы тысячи, так что для посещения музея лучше запланировать побольше времени.
-
Музей Mercedes-Benz
Хронологическая часть экспозиции состоит из разделов, в которых представлены знаковые, легендарные модели этого немецкого производителя, эпохи в развитии автомобилестроения. Например, первый раздел посвящен изобретению автомобиля в 1886 году и первым шагам на этом пути. Затем - появление марки "Mercedes", период от начала Первой до конца Второй мировых войн, годы экономического чуда…
-
Музей Mercedes-Benz
Отдельный зал посвящен гоночным автомобилям - "серебряным стрелам". Здесь же в музее проводятся презентации новых болидов фирменной команды "Формулы-I". В свою очередь, в тематических коллекционных галереях выставлены мерседесовские автобусы, грузовики, спецтехника - пожарные, скорые и так далее, а также машины политиков и знаменитостей.
-
Музей Mercedes-Benz
Музей и пространство перед ним регулярно становятся местом проведения разных культурных и прочих мероприятий, например, демонстраций мод. Эта фотография была сделана во время кинофестиваля под открытым небом, который традиционно проходит здесь во второй половине августа.
Автор: Максим Нелюбин