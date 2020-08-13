 Мексика хочет участвовать в испытании российской вакцины от коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.08.2020

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Мир

Мексика хочет участвовать в испытании российской вакцины от коронавируса

Мексика готова участвовать в третьей фазе испытаний разработанной в России вакцины "Спутник V", чтобы поскорее получить готовый препарат, заявил глава МИД страны Марсело Эбрард.

Российская вакцина от коронавируса Спутник V

Мексика заинтересована в участии в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом министр иностранных дел страны Марсело Эбрард сообщил в среду, 19 августа, на встрече с послом РФ Виктором Коронелли.

"Мы обсудили вакцину "Спутник V". Выразил ему (послу России в Мексике. - Ред.) наш интерес к участию в третьей фазе, чтобы получить вакцину в Мексике как можно скорее", - написал Эбрард в своем профиле в сети микроблогов Twitter.

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации препарата, разработанного Национальным исследовательским центром имени Николая Гамалеи. Вакцина "формирует устойчивый иммунитет" и "прошла все необходимые проверки", заверил он. 15 августа Минздрав РФ сообщил о выпуске первой партии вакцины. Прививать планируется, прежде всего, медработников и лиц, находящихся в группе риска. Как заявляли в министерстве, вакцинация будет происходить одновременно с "пострегистрационными исследованиями".

Опасность вакцинации до масштабных испытаний

В то же время многие эксперты критикуют регистрацию вакцины, не прошедшей третью фазу испытаний, которая подразумевает тестирование препарата на тысячах добровольцев. С соответствующим заявлением выступила, в частности, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка КИ.

Об опасности преждевременной вакцинации миллионов людей предупредил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сдержанно высказывалась по поводу российской вакцины. По оценке представителя ВОЗ, все данные о безопасности и эффективности нового препарата должны быть тщательно проверены.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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