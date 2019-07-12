Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Принятый в первом чтении законопроект призван лишить иностранные платежные системы возможности отключать российские банки от проведения расчетов по картам.
В российском Центробанке опасаются, что новые санкции США в отношении России могут затронуть крупные российские банки и привести к отключению от международных платежных систем.
В РФ скоро появится новая платежная система - ее созданием занимается "Почта России". Всего в стране работает более двух десятков платежных систем. В чем их основные отличия, выясняла DW.
15 декабря 2016 года исполняется ровно год с выпуска первой платежной карты "Мир". Каких результатов добилась национальная российская платежная система и для чего она нужна, выясняла DW.
К платежному сервису Apple Pay подключились 10 крупных банков России, включая ВТБ 24, а также "Яндекс.Деньги". Пока Apple Pay работает исключительно с картами MasterCard.
С 1 октября все операции Visa должны быть переключены на Национальную систему платежных карт. Участники рынка считают, что этот процесс завершится не ранее, чем через месяц.
Еврокомиссия считает, что концерн MasterCard искуственно завышает стоимость обработки трансграничных операций по картам на территории ЕС, говорится в официальном уведомлении.
Сбой в национальной платежной системе 29 апреля продолжался около пяти часов. В это время не осуществлялись никакие операции по картам Visa и MasterCard.
Согласно исследованию РАН, жители РФ допускают отказ от хранения денег в валюте, карт Visa и Mastercard, а также от западных товаров.
Компания Google заблокировала жителям Крыма доступ к сервису контекстной рекламы Ad Sense. Суммы меньше 10 долларов, оставшиеся на счетах пользователей, возвращены не будут.
Оператор электронных платежей PayPal объявил о прекращении работы в Крыму. Клиенты международного сервиса на полуострове получили письма о деактивации их счетов.
Международные платежные системы Visa и MasterCard отключили от обслуживания на неопределенное время банки на территории Крыма. Причиной стали санкции США против полуострова.
С 1 июля в России начинается расчет специального гарантийного взноса с платежных систем Visa и MasterCard. В том, что это означает для компаний и их клиентов, разбиралась DW.
Теперь правительство России сможет устанавливать размер обеспечительного взноса для международных платежных систем, таких как Visa и Mastercard.
В первом чтении Госдума приняла законопроект, который позволит "значительно снизить" обеспечительные требования для Visa и Mastercard.
Visa и Mastercard достигли предварительные договоренности с российской стороной, позволяющие компаниям остаться в РФ . Планируется создание российского оператора платежной системы.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact