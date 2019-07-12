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MasterCard

ILLUSTRATION - Zwei Kreditkarten stecken am Mittwoch (18.11.2009) in Frankfurt am Main in einer Geldörse. Aus Angst vor Datenmissbrauch haben die Banken nach Informationen der Financial Times Deutschland (FTD) die bislang größte Umtauschaktion von Kreditkarten in Deutschland gestartet. Allein die Volks- und Raiffeisenbanken zögen wegen des Verdachts auf Datenklau bei einem Dienstleister in Spanien rund 60 000 der von ihnen ausgegebenen Kreditkarten aus dem Verkehr, berichtete das Blatt (Ausgabe vom 18.11.2009) unter Berufung auf den genossenschaftlichen Bankenverband BVR. Damit steige die Zahl der vorsorglich eingezogenen Karten auf mehr als 100 000. Foto: Marius Becker dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++ pixel

"Коммерсант" предостерегает от ухода из России международных платежных систем 12.07.2019

Принятый в первом чтении законопроект призван лишить иностранные платежные системы возможности отключать российские банки от проведения расчетов по картам.
Zwei Kreditkarten der Firmen Mastercard (l) und Visacard, fotografiert am Dienstag (21.06.2005) in Frankfurt am Main. Nach dem millionenfachen Diebstahl von Kreditkartendaten in den USA sind deutsche Kartenbesitzer bislang offenbar von kriminellen Attacken verschont geblieben. Dies teilte das Unternehmen Mastercard am Dienstag in Frankfurt mit. Auch dem Konkurrenten Visa ist kein Missbrauch bekannt. Foto: Boris Roessler dpa/lhe (zu dpa 0361 vom 21.06.2005) +++(c) dpa - Report+++ pixel

Центробанк РФ посоветовал банкам готовиться к отключению от платежных систем 07.12.2018

В российском Центробанке опасаются, что новые санкции США в отношении России могут затронуть крупные российские банки и привести к отключению от международных платежных систем.
Infotafel über Bezahlsysteme in einer russischen Bank. Autor: Evlalia Samedowa, DW, 8.08.2017

Платежные системы в России: какую выбрать? 09.08.2017

В РФ скоро появится новая платежная система - ее созданием занимается "Почта России". Всего в стране работает более двух десятков платежных систем. В чем их основные отличия, выясняла DW.
Verschiedene Kreditkarten in Paris am 8.10.1998. Das US-Justizministerium hat die beiden größten Kreditkartenunternehmen - MasterCard und Visa - wegen angeblich wettbewerbsfeindlicher Absprachen verklagt. Die beiden Firmen wickeln 75 Prozent aller Kreditkartenzahlungen in den USA ab. Das Ministerium wirft den beiden Unternehmen hauptsächlich vor, daß sie von denselben Großbanken kontrolliert werden und dadurch praktisch kein Wettbewerb zwischen ihnen stattfindet. Außerdem hätten beide Unternehmen Vereinbarungen geschlossen, die den beteiligten Banken die Ausgabe anderer Kreditkarten - z.B. American Express und Discover - untersagt. pixel

"Мир" завоевал за год менее 1% рынка платежных систем в России 15.12.2016

15 декабря 2016 года исполняется ровно год с выпуска первой платежной карты "Мир". Каких результатов добилась национальная российская платежная система и для чего она нужна, выясняла DW.
FILE - A Demonstration on how the new Apple Pay works during Apple's launch event at the Flint Center for the Performing Arts in Cupertino, California, USA, 09 September 2014. EPA/MONICA DAVEY (Zu dpa Kann Apple die Smartphone-Geldbörse in den Alltag bringen?) +++(c) dpa - Bildfunk+++

К Apple Pay подключились еще 10 крупных банков России 01.11.2016

К платежному сервису Apple Pay подключились 10 крупных банков России, включая ВТБ 24, а также "Яндекс.Деньги". Пока Apple Pay работает исключительно с картами MasterCard.
#34542268 - Cash withdrawal. Woman's hand inserting plastic card Visa © Aleksandar Todorovic

Visa отказалась от гарантий по операциям в России 28.09.2015

С 1 октября все операции Visa должны быть переключены на Национальную систему платежных карт. Участники рынка считают, что этот процесс завершится не ранее, чем через месяц.
ILLUSTRATION - Zwei Kreditkarten stecken am Mittwoch (18.11.2009) in Frankfurt am Main in einer Geldörse. Aus Angst vor Datenmissbrauch haben die Banken nach Informationen der Financial Times Deutschland (FTD) die bislang größte Umtauschaktion von Kreditkarten in Deutschland gestartet. Allein die Volks- und Raiffeisenbanken zögen wegen des Verdachts auf Datenklau bei einem Dienstleister in Spanien rund 60 000 der von ihnen ausgegebenen Kreditkarten aus dem Verkehr, berichtete das Blatt (Ausgabe vom 18.11.2009) unter Berufung auf den genossenschaftlichen Bankenverband BVR. Damit steige die Zahl der vorsorglich eingezogenen Karten auf mehr als 100 000. Foto: Marius Becker dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++ pixel

ЕК подозревает MasterCard в завышении комиссий по платежным картам 09.07.2015

Еврокомиссия считает, что концерн MasterCard искуственно завышает стоимость обработки трансграничных операций по картам на территории ЕС, говорится в официальном уведомлении.
ILLUSTRATION - Zwei Kreditkarten stecken am Mittwoch (18.11.2009) in Frankfurt am Main in einer Geldörse. Aus Angst vor Datenmissbrauch haben die Banken nach Informationen der Financial Times Deutschland (FTD) die bislang größte Umtauschaktion von Kreditkarten in Deutschland gestartet. Allein die Volks- und Raiffeisenbanken zögen wegen des Verdachts auf Datenklau bei einem Dienstleister in Spanien rund 60 000 der von ihnen ausgegebenen Kreditkarten aus dem Verkehr, berichtete das Blatt (Ausgabe vom 18.11.2009) unter Berufung auf den genossenschaftlichen Bankenverband BVR. Damit steige die Zahl der vorsorglich eingezogenen Karten auf mehr als 100 000. Foto: Marius Becker dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++ pixel

В национальной платежной системе РФ произошел первый масштабный сбой 29.04.2015

Сбой в национальной платежной системе 29 апреля продолжался около пяти часов. В это время не осуществлялись никакие операции по картам Visa и MasterCard.
Pedestrians walk past a board listing foreign currency rates against the Russian ruble outside an exchange office in central Moscow on December 16, 2014. The Russian ruble set a new all-time record low on Tuesday after bouncing back briefly despite an emergency move by Russia's central bank to raise interest rates to 17 percent. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Опрос: Большинство россиян готовы отказаться от валюты 30.01.2015

Согласно исследованию РАН, жители РФ допускают отказ от хранения денег в валюте, карт Visa и Mastercard, а также от западных товаров.
epa04209351 (FILE) A file picture dated 21 October 2004 shows a man passing by a Google logo in Frankfurt, Germany. Germany is mulling stricter regulation of Google and other search providers, and might seek a break-up of US-based Google if it did not get its way, a spokesman in Berlin said 16 May 2014. US-based Google has been heavily criticized by major German media groups which have requested a share of revenues from news searches. It has also faced a European Union inquiry since 2010 into whether it discriminates against competitors. 'The Economics Ministry is studying whether, over and above existing competition laws, consideration should be given to integrating regulation of search-engine access into the general regime of network neutrality at the European level,' said Stefan Rouenhoff. He spoke hours after his minister, Sigmar Gabriel, published an article in a national newspaper calling for 'unrestricted data capitalism to be restrained and tamed.' He suggested in the Frankfurter Allgemeine Zeitung that Google could be 'unbundled' as a last resort if nothing else stopped it. EPA/BORIS ROESSLER *** Local Caption *** 50863882

Google блокировал доступ крымчан к сервису Ad Sense 23.01.2015

Компания Google заблокировала жителям Крыма доступ к сервису контекстной рекламы Ad Sense. Суммы меньше 10 долларов, оставшиеся на счетах пользователей, возвращены не будут.
Visitors walk past an Ebay and PayPal banner at the Mobile World Congress in Barcelona in this file photo taken February 28, 2012. EBay Inc said it would spin off PayPal, its fast-growing payments business, into a publicly traded company in the second half of 2015, marking an about-face for the company. REUTERS/Albert Gea/Files (SPAIN - Tags: BUSINESS TELECOMS SCIENCE TECHNOLOGY)

PayPal прекратил обслуживание в Крыму 23.01.2015

Оператор электронных платежей PayPal объявил о прекращении работы в Крыму. Клиенты международного сервиса на полуострове получили письма о деактивации их счетов.
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Visa и MasterCard прекратили обслуживание банков в Крыму 26.12.2014

Международные платежные системы Visa и MasterCard отключили от обслуживания на неопределенное время банки на территории Крыма. Причиной стали санкции США против полуострова.
#34542268 - Cash withdrawal. Woman's hand inserting plastic card Visa © Aleksandar Todorovic

Работа по новым правилам: что ждет компании Visa и MasterCard в России? 01.07.2014

С 1 июля в России начинается расчет специального гарантийного взноса с платежных систем Visa и MasterCard. В том, что это означает для компаний и их клиентов, разбиралась DW.
ILLUSTRATION - Zwei Kreditkarten stecken am Mittwoch (18.11.2009) in Frankfurt am Main in einer Geldörse. Aus Angst vor Datenmissbrauch haben die Banken nach Informationen der Financial Times Deutschland (FTD) die bislang größte Umtauschaktion von Kreditkarten in Deutschland gestartet. Allein die Volks- und Raiffeisenbanken zögen wegen des Verdachts auf Datenklau bei einem Dienstleister in Spanien rund 60 000 der von ihnen ausgegebenen Kreditkarten aus dem Verkehr, berichtete das Blatt (Ausgabe vom 18.11.2009) unter Berufung auf den genossenschaftlichen Bankenverband BVR. Damit steige die Zahl der vorsorglich eingezogenen Karten auf mehr als 100 000. Foto: Marius Becker dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++ pixel

Госдума РФ приняла закон о международных платежных системах 20.06.2014

Теперь правительство России сможет устанавливать размер обеспечительного взноса для международных платежных систем, таких как Visa и Mastercard.
Zwei Kreditkarten der Firmen Mastercard (l) und Visacard, fotografiert am Dienstag (21.06.2005) in Frankfurt am Main. Nach dem millionenfachen Diebstahl von Kreditkartendaten in den USA sind deutsche Kartenbesitzer bislang offenbar von kriminellen Attacken verschont geblieben. Dies teilte das Unternehmen Mastercard am Dienstag in Frankfurt mit. Auch dem Konkurrenten Visa ist kein Missbrauch bekannt. Foto: Boris Roessler dpa/lhe (zu dpa 0361 vom 21.06.2005) +++(c) dpa - Report+++ pixel

Москва планирует облегчить требования к Visa и Mastercard 18.06.2014

В первом чтении Госдума приняла законопроект, который позволит "значительно снизить" обеспечительные требования для Visa и Mastercard.
ILLUSTRATION - Zwei Kreditkarten stecken am Mittwoch (18.11.2009) in Frankfurt am Main in einer Geldörse. Aus Angst vor Datenmissbrauch haben die Banken nach Informationen der Financial Times Deutschland (FTD) die bislang größte Umtauschaktion von Kreditkarten in Deutschland gestartet. Allein die Volks- und Raiffeisenbanken zögen wegen des Verdachts auf Datenklau bei einem Dienstleister in Spanien rund 60 000 der von ihnen ausgegebenen Kreditkarten aus dem Verkehr, berichtete das Blatt (Ausgabe vom 18.11.2009) unter Berufung auf den genossenschaftlichen Bankenverband BVR. Damit steige die Zahl der vorsorglich eingezogenen Karten auf mehr als 100 000. Foto: Marius Becker dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++ pixel

Visa и Mastercard готовы остаться в России на новых условиях 23.05.2014

Visa и Mastercard достигли предварительные договоренности с российской стороной, позволяющие компаниям остаться в РФ . Планируется создание российского оператора платежной системы.
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