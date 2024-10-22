У Visa и Mastercard в РФ истекают сертификаты безопасности

У некоторых россиян могут возникнуть сложности с оплатой картами Visa и Mastercard, например в транспорте, так как у части карт к концу года истекут сертификаты безопасности чипов, пишет РБК.

В конце 2024 года в некоторых российских банках перестанут действовать сертификаты безопасности чипов у части карт Visa и Mastercard. Об этом во вторник, 22 октября, сообщило издание РБК со ссылкой на четыре источника на платежном рынке и представителей крупнейших банков.

Дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций, заявили собеседники РБК. По их словам, на массовых операциях это не отразится, однако часть платежей может перестать проходить, например при оплате проезда в общественном транспорте.

"Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети. Однако в общем объеме доля таких транзакций невелика", - сказал один из источников РБК. По утверждению председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, окончание срока действия сертификатов затронет не более 1% карт на рынке, "так как у подавляющего числа клиентов уже есть в кошельке карта "Мир".

Уход Visa и Mastercard из России

После начала полномасштабной войны России против Украины международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение уйти из России. Срок действия сертификатов безопасности этих карт в РФ заканчивается впервые с 2022 года. Как пишет РБК, сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки. До ухода Visa и Mastercard из России срок действия этих сертификатов продлевался, теперь же банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет, заявил собеседник издания.