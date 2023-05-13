  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар на предприятии
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар на предприятииФото: picture-alliance/dpa/V. Astapkovich
КатастрофыРоссия

Масштабный пожар в Тольятти: обрушилась крыша фабрики

Олег Соколенко
37 мин. назад

В Тольятти на предприятии по производству дверей вспыхнул пожар, огонь распространился на площади в 20 тысяч кв. метров. Для тушения привлечены более 300 человек и 69 единиц техники, включая два пожарных поезда.

https://p.dw.com/p/4RJa8

В Тольятти (Самарская область) в лакокрасочном цехе предприятия по производству дверей "Феррони" вечером в субботу, 13 мая вспыхнул пожар. Об этом сообщили местные власти. По данным МЧС России, опубликованным вскоре после полуночи, огонь распространился на площади в 20 тысяч кв. метров. Площадь обрушения на месте происшествия составляет 5 тысяч кв. м, добавило ведомство.

Как сообщает МЧС, для тушения пожара привлечены более 300 человек и 69 единиц техники, включая два пожарных поезда. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек.

О возможных причинах возгорания пока не сообщается. Региональная прокуратура начала проверку по факту пожара на фабрике, которая была введена в строй в сентябре 2021 года.

Смотрите также:

Севастополь в дыму: Украина нацелилась на Крым?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Катастрофа за катастрофой: жара, засуха, пожары, а теперь еще и нашествие саранчи. "Европа в фокусе"

Катастрофа за катастрофой: жара, засуха, пожары, а теперь еще и нашествие саранчи. "Европа в фокусе"

Война в Украине продолжается уже пять месяцев. По данным ООН, страну покинули более 9 миллионов жителей. В основном это женщины, дети и пожилые люди, ведь мужчинам младше 60 лет покидать страну можно лишь в исключительных случаях. Большую часть украинцев приняли страны Евросоюза, в том числе и Германия. Из-за непрекращающейся войны возвращаться в Украину опасно, а многим просто некуда.
Политика21 июля 2022 г.26:00 мин.
external

Берлин в огне: почему в столице Германии рвутся снаряды? DW Новости (05.08.2022)

Берлин в огне: почему в столице Германии рвутся снаряды? DW Новости (05.08.2022)

В берлинском районе Груневальд чрезвычайная ситуация. Лишь в пятницу, на вторые сутки после взрывов на складе с боеприпасами, пожарные взяли ситуацию под контроль. Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика5 августа 2022 г.30:16 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Лорин из Швеции на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Швеция победила на "Евровидении-2023" в Ливерпуле

Культура29 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Акция протеста польских дальнобойщиков

Кто и почему блокирует погранпереход между Польшей и РБ?

Кто и почему блокирует погранпереход между Польшей и РБ?

Автомобили и транспорт20 ч. назад
Кемаль Кылычдароглу, соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции

Кемаль Кылычдароглу: человек, бросивший вызов Эрдогану

Кемаль Кылычдароглу: человек, бросивший вызов Эрдогану

Политика21 ч. назад
На улицах Гагаузии перед выборами главы

Гагаузия накануне второго тура: подкуп, обыски, неясность

Гагаузия накануне второго тура: подкуп, обыски, неясность

Конфликты21 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Киеве, 16 июня 2022 года

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

Политика22 ч. назад
Украинский флаг в Киеве

Война, день 443-й: Новые санкционные пакеты Украины

Война, день 443-й: Новые санкционные пакеты Украины

Конфликты12 мая 2023 г.
Ракета Storm Shadow

Ракеты Storm Shadow. Украина получит "убийцу бункеров"

Ракеты Storm Shadow. Украина получит "убийцу бункеров"

Конфликты12 мая 2023 г.
На главную страницу