Масштабный пожар в Тольятти: обрушилась крыша фабрики

В Тольятти на предприятии по производству дверей вспыхнул пожар, огонь распространился на площади в 20 тысяч кв. метров. Для тушения привлечены более 300 человек и 69 единиц техники, включая два пожарных поезда.

В Тольятти (Самарская область) в лакокрасочном цехе предприятия по производству дверей "Феррони" вечером в субботу, 13 мая вспыхнул пожар. Об этом сообщили местные власти. По данным МЧС России, опубликованным вскоре после полуночи, огонь распространился на площади в 20 тысяч кв. метров. Площадь обрушения на месте происшествия составляет 5 тысяч кв. м, добавило ведомство.

Как сообщает МЧС, для тушения пожара привлечены более 300 человек и 69 единиц техники, включая два пожарных поезда. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек.

О возможных причинах возгорания пока не сообщается. Региональная прокуратура начала проверку по факту пожара на фабрике, которая была введена в строй в сентябре 2021 года.

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